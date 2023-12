Un telecamera sul petto dei giocatori prima di Juve-Napoli: verrà indossata nel riscaldamento Le bodycam sul petto di un giocatore bianconero nel riscaldamento di Juve-Napoli. Una sperimentazione voluta da Lega Serie e DAZN che vede la Vecchia Signora come prima squadra in Italia a usufruire di questo test.

A cura di Fabrizio Rinelli

Juventus-Napoli in programma venerdì 8 dicembre darà il via a una sperimentazione che potrebbe innovare ulteriormente il mondo del calcio. Un giocatore della Juventus infatti indosserà una bodycam da mettere sul petto durante il riscaldamento trasmettendo le immagini in tv direttamente dal cuore del rettangolo verde. Si tratta di un progetto che la Lega Serie A e DAZN stanno sperimentando rendendo proprio la squadra bianconera protagonista per prima di quella che potrebbe essere un'autentica rivoluzione.

Il tutto servirà per favorire la spettacolarizzazione dell'evento e rendere ancora più attrattiva la partita, sin dalle sue fase iniziali, ai tifosi da casa. Sarà questa una splendida opportunità per vivere i momenti salienti del pre-gara di Juventus-Napoli e consentire ai tifosi di essere più vicini alla propria squadra. Merito di questa nuova tecnologia sviluppata con il chiaro obiettivo di regalare un’esperienza immersiva mai vista prima. Un solo giocatore dunque potrà indossarla e la Juventus ha già iniziato ad esercitarsi.

Nel corso della mattinata infatti la Juventus, attraverso i suoi canali social, ha pubblicato le immagini del test effettuato questa settimana durante gli allenamenti, quando Samuel Iling-Junior ha svolto parte di una seduta indossando proprio la body cam. In tanti sono rimasti sorpresi da ciò che stavano vedendo. "Ma si sente anche l'audio" chiede immediatamente Milik al giovane inglese che spiega ai vari Chiesa, McKennie e Kean il funzionamento dell'oggetto.

Sarà infatti molto strano poter vedere in tv ciò che accade già durante il riscaldamento della partita. Un tuffo totale per i tifosi seduti sul divano direttamente all'interno del terreno di gioco. La Juventus sarà dunque la prima squadra italiana a dare il via alla sperimentazione proprio nel corso di una delle sfide più sentite e ricche di tensioni del campionato come può essere il match contro il Napoli. Appuntamento dunque da non perdere per capire realmente cosa potrà accadere nei momenti che precederanno la sfida.