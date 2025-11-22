Calcio
Un giocatore ha convinto Donnarumma ad andare al Manchester City: “Mi ha scritto, ha insistito”

Il percorso di Donnarumma in Premier League gli sta regalando grandi soddisfazioni, ma ha scelto il Manchester City soprattutto per un’amicizia speciale: “Con Haaland ci siamo trovati subito bene, ha insistito lui per farmi venire qui”
A cura di Ada Cotugno
Gigio Donnarumma è diventato un punto fermo del Manchester City dopo essere stato messo alla porta dal PSG: ricominciare altrove dopo aver vinto la Champions League da protagonista non è stato facile, ma ha trovato spazio in una delle migliori squadre al mondo e ha avuto l'opportunità di lavorare con Pep Guardiola. La scelta è stata fatta solo nelle ultime battute di calciomercato e dietro c'è lo zampino di un suo nuovo compagno di squadra.

In una lunga intervista concessa a SkySport il portiere ha raccontato che è stato Erling Haaland a insistere affinché scegliesse di approdare a Manchester. Non potrebbe esserci sponsor migliore ma l'attaccante ha fatto la sua grande parte per convincerlo ad accettare e tra i due adesso si è creata una splendida amicizia, scattata in un lampo.

Donnarumma convinto da Haaland

C'è lo zampino del norvegese dietro alla decisione del portiere di vestire la maglia del City. Donnarumma ha raccontato questo retroscena in un'intervista: "Ho avuto l'opportunità di venire qui e lui mi ha scritto. Ha insistito molto perché venissi e gli sono molto grato per questo. È davvero un grande amico ed è un bene che io giochi con lui perché è così difficile giocare contro di lui".

Scandalo Premier, un arbitro appoggia la teoria complottista di Rooney sul trionfo del Manchester City nel 2012

Sui social si vedono spesso immagini che li ritraggono insieme, a cominciare dai viaggi in pullman o in aereo dove sono sempre vicini di posto. Si è creato un legame importante in poco tempo e lo stesso ex PSG lo conferma: "È un ragazzo fantastico, molto tranquillo, ama la sua famiglia e stare con loro. Ci siamo trovati subito bene. C'è una sinergia tra noi, un feeling naturale. Anche quando giocavamo l'uno contro l'altro, siamo rimasti in contatto e dopo le partite parlavamo spesso".

