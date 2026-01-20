Un ex compagno di squadra di Beckham conferma le accuse di Brooklyn: “David era malato di controllo”

La "faida familiare" che sta coinvolgendo David Beckham ha tracimato anche sul fronte calcistico e dopo le accuse rivolte da parte del figlio Brooklyn all'ex stella del Manchester United e di sua moglie Victoria, arrivano conferme sulle sue "ossessioni" verso il controllo totale che pretendeva attorno a lui. Lo ha rivelato l'ex compagno nei red devils John O'Kane. Anch'egli presente nella storica "classe d'oro del '92" con cui vinse una FA Youth Cup, e che ai tempi delle giovanili non solo condivise spogliatoio e campo con David ma anche lo stesso alloggio.

Chi è John O'Kane: condivise per anni spogliatoio e alloggio con David Beckham

Calcisticamente parlando di John O'Kane quasi nessuno ricorda le gesta sportive: difensore classe '74, cresciuto nelle giovanili dello United in prima squadra giocò solamente 7 presenze per poi affrontare una carriera più che modesta in prestito in vari club inglesi. Eppure proprio O'Kane può vantare una profonda conoscenza di David Beckham con cui vinse una FA giovanile e con cui condivise tra il 1989 e il 1998 gran parte della sua avventura con i Diavoli Rossi. A tal punto che oggi, di fronte a quanto sta emergendo con le accuse di Broocklyn Beckam contro i genitori, l'ex difensore ha deciso di raccontare la propria versione, "sposando" quella del figlio di David e Victoria.

O'Kane conferma le accuse di Brooklyn: "David è sempre stato ossessivo sulla perfezione"

"Ho vissuto con David per diversi anni" ha spiegato O'Kane alla stampa inglese che sta cavalcando l'onda del gossip sui dissapori della famiglia di una delle star calcistiche più iconiche e amate di sempre. "Posso confermare semplicemente che era già ossessivo sulla perfezione. Quasi una malattia, gli piaceva avere sempre il controllo totale su tutto ciò che lo circondava". Affermazioni che rispecchiano le feroci critiche di Brooklyn ai genitori che hanno spinto O'Kane a parlare: "Non so se ci sia voluto proprio l'intervento di Brooklyn per rivelare al mondo tutto ciò e bruciare così la famiglia che tutti hanno sempre considerato perfetta" ha concluso l'ex compagno di David Beckham. "Di certo la nomea che si portano dietro non dovrebbe mai travalicare l'amore verso i propri figli, qualsiasi cosa possa essere accaduta".

Le accuse di Brooklyn Beckham a David e Victoria: "Il brand prima di tutto"

L'elemento scatenante della faida in casa Beckham è nato da u un lungo post del primogenito Brooklyn che ha rivelato l'ossessione dei genitori per apparire al mondo sempre e solo come la coppia perfetta, a discapito anche dell'amore verso i figli. Il 26enne ha rivelato particolari della propria vita, completamente assoggettata al totale controllo da parte di papà David e mamma Victoria: "Ho taciuto per anni e ho fatto ogni sforzo per tenere queste questioni private" ha scritto in una serie di storie dirompenti su Instagram.

Dove ha rivelato particolari sconcertanti, tra cui il tentativo di rovinare il suo matrimonio: "Ho scelto io di tagliare i ponti. Non voglio più far parte di tutto questo" ha concluso. "Da ora in poi contattatemi solo tramite i miei avvocati. Non tornerò indietro"