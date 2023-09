Beka Beka del Nizza minaccia di lanciarsi nel vuoto da un viadotto: trattative in corso Alexis Beka Beka è il giocatore del Nizza che in questo momento sta minacciando di lanciarsi nel vuoto da un viadotto. Al momento sono in corso le trattative per convincerlo a tornare sui suoi passi anche grazie all’aiuto dello psicologo della squadra francese.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il mondo del calcio francese è sotto shock in queste ore per quanto sta accadendo ad Alexis Beka Beka, giocatore del Nizza, sul ponte Magnan, sulla A8, vicino a Nizza. Secondo le informazioni dei media transalpini – in particolare Nice Matin – il giocatore sta minacciando di suicidarsi gettandosi di sotto. Il centrocampista della squadra costiera si è fermato sulla corsia d'emergenza dell'autostrada con l'intenzione di lanciarsi. Con il giocatore sono in corso trattative, mentre sul posto sono presenti i servizi di emergenza e la gendarmeria. I servizi autostradali delimitano il viadotto, mentre il traffico in direzione Italia-Aix è rallentato.

Il club francese ha ora inviato il suo psicologo a negoziare. Una situazione drammatica in queste ore d'angoscia per il giocatore, i familiari e il club. Il nome di Alexis Beka Beka è emerso quasi subito. Si tratta di un centrocampista francese nato a Parigi di 22 anni acquistato dal Nizza nell'agosto 2022 dalla Lokomotiv Mosca. Si tratta di un giocatore formatosi nel Caen. Utilizzato pochissimo la scorsa stagione, non ha ancora giocato in questa annata. Inizialmente ignote le cause che lo stanno portando a spingersi fino a questo gesto estremo. Ora pare invece sia tutto riconducibile a una delusione d'amore.

Al momento, vista l'attuale situazione in corso, il Nizza ha appena annullato tutte le conferenze stampa previste per questo venerdì. Il club francese è impegnato domenica 1 ottobre alle ore 15:00 nel match contro il Brest. Sui social però sono diversi i passanti che stanno pubblicando foto del giocatore seduto sul ciglio del ponte. Immagini impressionanti e assolutamente forti che rendono l'idea di quanto sia delicata e grave in questo momento la situazione.

Secondo i media francesi i motivi che hanno portato il giocatore a minacciare questo gesto sarebbero riconducibili a una delusione d'amore. In questo momento vigili del fuoco e gendarmeria francese stanno tenendo sotto osservazione l'autostrada bloccando il traffico. Sotto shock tifosi e giocatori della squadra allenata dall'italiano Francesco Farioli autentica sorpresa in questa stagione essendo seconda in classifica proprio alle spalle del Brest primo con un punto in più.

I giocatori (Khéphren Thuram in particolare) hanno cercato di contattare la compagna del giocatore, attesa ora sul posto. Gli allenamenti della squadra francese in questo momento continuano, ma alla stampa è stato chiesto di lasciare la sede. La conferenza stampa prevista per l'inizio del pomeriggio è stata di fatto rinviata per ovvi motivi. In questo momento, inoltre, come rileva RMC, si sta riunendo un'unità di crisi.