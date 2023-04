Un bambino di 10 anni batte il record mondiale di palleggi in un’ora: la frequenza è mostruosa Tang Jinfan è un bambino cinese di 10 anni che è un fenomeno col pallone tra i piedi: ha stabilito il record del mondo di palleggi con i piedi alternati in un’ora. Per arrivare a quella cifra, ha dovuto mantenere una frequenza di tocchi elevatissima.

A cura di Paolo Fiorenza

Un bambino cinese di 10 anni ha battuto il Guinness World Record per il maggior numero di tocchi del pallone in un'ora con i piedi alternati: Tang Jinfan, di Shenzhen, ha totalizzato una cifra davvero mostruosa, che sarà difficile da superare in futuro. Un'anticipazione del record già c'era stata nel settembre dello scorso anno, quando il bambino aveva fatto registrare 7056 tocchi consecutivi col destro e sinistro alternati in 50 minuti.

Adesso il talentuoso ragazzino è arrivato a ben 8147 tocchi di palla con piede alternato in un'ora precisa. Facendo due conti, è facile stabilire che Tang ha dovuto mantenere una frequenza di palleggi altissima, oltre ovviamente a non perdere il controllo della sfera: la media del record è di 2,26 tocchi al secondo, portata avanti per un'ora.

Il bambino è calcisticamente molto precoce, essendosi fatto notare col pallone tra i piedi fin da quando aveva 7 anni. Ha impressionato subito l'allenatore Lin Xiaozhong, che ha notato il suo potenziale e lo ha spinto a puntare al record. Un risultato centrato con ore e ore di duro allenamento, che hanno messo in mostra non solo la sua abilità di base nel trattare il pallone ma anche la straordinaria resistenza nella gestione dello stesso, senza mai farlo cadere a terra.

Il giovanissimo Tang ha già deciso di diventare un calciatore professionista, ma prima vuole frequentare l'Università di Shenzhen in Cina. Le sue parole mostrano la bontà delle lezioni impartitegli non solo da un punto di vista tecnico, ma anche dei valori. Il piccolo fenomeno cinese parla infatti già da uomo squadra: "Mi piace essere in un team in cui possiamo fidarci l'uno dell'altro. Qualsiasi risultato può essere ribaltato, tutti devono darci dentro fino all'ultimo secondo della partita e non mollare mai. Il consiglio per chi voglia iniziare a giocare a calcio? Chiedi coraggiosamente aiuto agli altri, che si tratti dell'allenatore o dei compagni di squadra. Non lasciarti turbare da battute d'arresto temporanee. Comunica con gli altri, mantieni un atteggiamento positivo e credi in te stesso".