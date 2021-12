Tutto in pochi giorni: cambia il destino di Donnarumma al Psg, svolta nel dualismo con Navas Il dualismo tra Navas e Donnarumma al Psg potrebbe essere arrivato al punto di svolta. Tutto in pochi giorni, con Pochettino che potrebbe ora avere le idee più chiare.

A cura di Marco Beltrami

Ci sono momenti nella carriera di uno sportivo, e dunque anche di un calciatore, in cui tutto può cambiare. Nonostante la sua giovane età Gigio Donnarumma ha vissuto già tante di queste situazioni nella sua avventura professionale: basti pensare a quando è stato lanciato titolare nel Milan, o a quando agli Europei ha parato i rigori decisivi per il trionfo azzurro. Gli ultimi potrebbero essere arrivati proprio in questa settimana, con la sua esperienza al Psg al possibile punto di svolta.

Sotto la Tour Eiffel le cose non sono andate come da copione per il miglior giocatore di Euro 2020 che, si aspettava di trovare subito il posto da titolare. E invece Pochettino spesso e volentieri gli ha preferito Keylor Navas, creando un dualismo che ha alimentato un dibattito infinito e fatto scorrere fiumi di parole. Difficile per l'argentino scegliere tra due portieri considerati top, ed ecco allora l'alternanza che ha di certo, al netto delle dichiarazioni di circostanza, non soddisfatto l'italiano uno dei colpi del mercato estivo del PSG.

10 presenze per Gigio, 14 per Navas con la sensazione di una situazione destinata a durare ancora a lungo. E invece ecco che tutto potrebbe essere cambiato, in pochi giorni. Nello scorso fine settimana Pochettino si è affidato al costaricense tra i pali nel match in trasferta contro il Lens valido per la Ligue 1. Colossale la papera di Navas che si è fatto "uccellare" dall'ex Udinese Fofana, concedendo il vantaggio ai padroni di casa, salvati in pieno recupero da Wijnaldum.

La musica è cambiata in Champions League, quando nella staffetta tra i portieri è stato concesso spazio invece a Gigio Donnarumma. Contro il Bruges, l'ex Milan si è esaltato con una serie di parate importanti che hanno contribuito al largo successo della formazione francese (inutile ai fini della classifica) per 4-1. La stampa transalpina e in particolare L'Equipe ha esaltato Donnarumma sottolineando la sicurezza garantita alla difesa del Paris Saint-Germain. Lecito pensare che il duello tra i due potrebbe essere arrivato al momento della verità con il portiere italiano che ha fatto un passo in avanti rispetto al collega. Sarà così? Domenica in occasione del match contro il Monaco potrebbe arrivare la conferma, con la scelta di Pochettino che rappresenterà un segnale forte in tal senso.