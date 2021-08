Tutti i giocatori squalificati alla prima giornata di Serie A: c’è anche Lautaro Martinez Sono in totale 13 i giocatori che salteranno il primo turno di Serie A 2021/22. In 11 sono stati fermati dal Giudice Sportivo la scorsa stagione per una gara. Aramu (Venezia) dovrà scontare due giornate di squalifica, De Roon (Atalanta) ben 4 dopo l’espulsione rimediata nell’ultima partita contro il Milan.

A cura di Alessio Pediglieri

La Serie A riapre i battenti sabato 21 agosto con quattro anticipi che daranno il via al primo weekend del pallone nostrano. Un campionato che vedrà ai blocchi di partenza l'Inter difendere lo scudetto conquistato sotto la guida di Conte, le galoppate di Hakimi e i gol di Lukaku, tutti illustri assenti tra i nerazzurri costretti ad un mercato di ripiego. Ci sarà maggior equilibrio, si dice, oltre che per il ridimensionamento di Suning, anche grazie ai cambiamenti del Milan di Pioli, per il ritorno di Allegri alla Juventus, con la Roma affidata a Mourinho, il Napoli a Spalletti e la Lazio a Sarri. Intanto, c'è chi paga subito pegno al Giudice Sportivo, non potendo schierare i giocatori che devono ancora scontare almeno un turno di squalifica.

I giocatori che hanno concluso lo scorso campionato rimediando secondo regolamento una squalifica senza poterla scontare nella stagione conclusa, sono obbligati a subire la sentenza del Giudice Sportivo nella prima gara utile ufficiale. In questo caso coincide con la prima giornata del nuovo campionato di Serie A, 2021/2022. Infatti, secondo le regole vigenti, le squalifiche rimediate in campionato vengono scontate nello stesso torneo o nella partita di Supercoppa italiana.

In 13 saltano il primo turno di campionato

Alla prima giornata di campionato sono ben 13 i calciatori che non potranno scendere in campo e tra questi spicca il nome di Lautaro Martinez, il ‘Toro' argentino nerazzurro che si è – al momento – salvato dal mercato estivo incentrato sulle cessioni illustri da parte di Suning. Lautaro non potrà essere schierato contro il Genoa (che non avrà per lo stesso motivo Mattia Bani e Valon Behrami) e Simone Inzaghi dovrà mettere subito mano all'assetto offensivo della propria squadra. Insieme alla punta interista, anche altri 10 giocatori squalificati salteranno il primo turno.

Venezia, top team di squalificati: 4 giocatori fermati

La squadra che ne annovera di più è il neo promosso Venezia, che paga ben quattro giocatori squalificati quale ‘ricordo' dell'ultima storica stagione condotta in Serie cadetta che è valsa la promozione. Salteranno il loro personale debutto in Serie A Antonio Junior Vacca, Marco Modolo, Pasquale Mazzocchi e Mattia Aramu. Poi c'è l'Atalanta, con tre squalificati, quindi, come detto, il Genoa con due, infine Inter, Juve, Salernitana e Sassuolo con uno.

Quattro turni a Marten De Roon

Se per Lautaro e altri 10 giocatori la squalifica rimediata è per un solo turno, peggio è andata per due calciatori in particolare: Mattia Aramu del Venezia dovrà scontare due turni di fermo, saltando le sfide contro Napoli e Udinese, mentre Marten De Roon dell'Atalanta starà in tribuna per quattro gare (Torino, Bologna, Fiorentina e Salernitana). Espulso nel finale della partita col Milan nell’ultima giornata di Serie A 2020/2021, per avere colpito un avversario e poi spintonato il direttore di gara, salterà Torino, Bologna, Fiorentina e Salernitana