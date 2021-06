Turchia-Galles è la sfida valida per il secondo turno del Gruppo A di Euro 2020. La partita tra la formazione allenata da Senol Gunes e quella capitanata da Gareth Bale si disputerà oggi, mercoledì 16 giugno, alle ore 18 allo stadio olimpico di Baku. Le due selezioni fanno parte del girone di Italia e Svizzera e, dopo la prima giornata, hanno conquistato nessun punto la Turchia e un punto il Galles.

La formazione capitanata da Burak Yilmaz, infatti, ha perso malamente per 3-0 contro gli azzurri. Calhanoglu e compagni hanno fornito una pessima prestazione, non risultando mai veramente pericolosi dalle parti di Donnarumma e non mettendo in mostra alcuna idea offensiva. L'autogol di Demiral e i gol di Immobile e Insigne sono risultati la naturale conseguenza di un dominio totale da parte della Nazionale italiana, sempre in totale controllo del match. Molto più equilibrata, invece, la sfida con cui il Galles ha aperto i suoi Europei, pareggiata per 1-1 contro la Svizzera. Gli elvetici sono andati in vantaggio con Embolo, ma la selezione guidata da Robert Page ha trovato il pareggio con Moore. Quella in programma alle 18 sarà una sfida fondamentale per entrambe le squadre, a caccia dei tre punti per assicurarsi un posto tra le migliori 16 d'Europa.

Europei 2021, dove vedere Turchia-Galles in TV su Sky

Il match tra Turchia e Galles anticiperà di qualche ora l'altra partita del Gruppo A, quella tra Italia e Svizzera, che è in programma alle ore 21. La sfida tra i biancorossi e i dragoni gallesi è in programma mercoledì 14 giugno alle ore 18 e sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport HD (numero 251 del satellite). La sfida tra le selezioni di Gunes e Page non sarà visibile in chiaro.

Turchia-Galles, dove vederla in streaming

La sfida tra Calhanoglu e Bale si potrà vedere anche in streaming. Gli abbonati Sky potranno usufruire del servizio di Sky Go, semplicemente collegandosi all'app della piattaforma. L'alternativa è rappresentata dalla visione su NOW, abbonandosi al Pass Sport.

Le probabili formazioni di Turchia-Galles agli Europei

Senol Gunes, c.t. della Turchia, dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla squadra apparsa in netta difficoltà contro l'Italia. Portiere e difesa dovrebbero restare invariati, mentre a trovare spazio dal primo minuto potrebbero essere due conoscenze della nostra Serie A come Kaan Ayhan e Cengiz Under. L'altra novità potrebbe essere rappresentata dall'inserimento dal primo minuto di Kahveci.

Il selezionatore del Galles Robert Page potrebbe, invece, confermare in toto la formazione che ha pareggiato per 1-1 nel match d'esordio contro la Svizzera. Nel suo 4-2-3-1 troveranno ancora spazio Bale, Ramsey e James sulla trequarti, a supporto dell'unica punta Moore.

TURCHIA (4-4-1-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Ayhan, Tufan, Kahveci, Under; Calhanoglu; Yilmaz. Allenatore: Gunes.

GALLES (4-2-3-1): Ward; C. Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore. Allenatore: Page.

Dove si gioca la partita

Turchia-Galles si disputerà alle ore 18 allo stadio olimpico di Baku, in Azerbaigian. La capienza dell'impianto è di quasi 70.000 spettatori, ma ad assistere al match potranno essere circa in 31.000, occupando poco meno del 50% dei posti disponibili. Il Galles ha già giocato qui il match contro la Svizzera, mentre per la Turchia sarà la prima volta nella capitale azera in questa manifestazione.

Euro 2020, Turchia e Galles nel Gruppo A

Turchia e Galles fanno parte del Gruppo A, insieme a Italia e Svizzera. Considerate rispettivamente testa di serie numero tre e quattro del girone alla vigilia, hanno avuto un esordio molto diverso. La formazione di Gunes ha deluso completamente le aspettative, soccombendo in maniera inattesa contro gli azzurri. La squadra di Page, invece, ha ottenuto un punto importantissimo in una sfida contro una selezione più quotata come quella elvetica. Il match in programma alle 18 ci dirà chi avrà più chance di passare in uno dei raggruppamenti più equilibrati del torneo, aspettando Italia-Svizzera, in programma alle 21.