Diretta Italia-Turchia Europei 0-0, risultato live: poche emozioni allo Stadio Olimpico

Turchia-Italia è la prima partita degli Europei in corso allo stadio Olimpico di Roma in presenza di 14 mila tifosi. Mancini schiera la Nazionale, oggi in maglia bianca, con il 4-3-3. In attacco Insigne, Immobile e Berardi. Avvio molto tattico, con pochissime emozioni. In precedenza una splendida cerimonia d’apertura con Andrea Bocelli.