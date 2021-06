Con un grande successo l'Italia ha iniziato gli Europei.La firma sul 3-0 alla Turchia l'hanno messa gli attaccanti Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, autori di un gol a testa, e Domenico Berardi, che ha propiziato l'autogol di Demiral che ha sbloccato il risultato. Ma il premio di ‘man of the match' della gara inaugurale dell'Europeo è andato a Leonardo Spinazzola, una freccia nell'arco di Mancini. Il laterale della Roma, preferito a Emerson Palmieri, è stato inarrestabile.

La gioia di Spinazzola dopo Italia-Turchia

Il difensore umbro ha giocato una partita da 8 pieno in pagella, perfetto nella fase difensiva, è stato un'ala aggiunta in attacco, combinazioni ideali con Jorginho e Insigne e ha messo lo zampino sul gol di Ciro Immobile. Una partita eccezionale quella giocata dal difensore all'Olimpico, il suo stadio, dove sugli spalti c'era anche il figlio, il piccolo Mattia, e la presenza del bimbo ha reso molto più bella questa partita per Spinazzola:

Questa sera era un'emozione incredibile, partita dal pullman. I tifosi ci mancavano da morire, abbiamo avuto i brividi. Abbiamo giocato veramente bene. Vedere anche mio figlio allo stadio è stata un'emozione incredibile. Il mister mi dice sempre di pressare e stare su, ogni tanto gli dico di rifiatare perché non ce la faccio. Abbiamo un mix di qualità incredibile, veramente abbiamo grande qualità.

Dopo aver celebrato anche il ritorno dei tifosi sugli spalti, con lucidità Spinazzola ha analizzato l'incontro e ha detto sibillino che mancano sei partite, e dicendo così si proietta fino alla finale: