L'Italia di Roberto Mancini è pronta a scendere in campo all'esordio degli Europei 2021 contro la Turchia. Il Ct azzurro ha già diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla sfida contro Calhanoglu e compagni. Tra campo e panchina, sono 3 i giocatori che invece dovranno assistere alla gara in tribuna. Stiamo parlando di Verratti, reduce da un infortunio con il PSG prima delle convocazioni dell'Italia per gli Europei. Con lui anche l'atalantino Toloi e Castrovilli che sono nella giornata di ieri è arrivato nel ritiro azzurro per sostituire l'infortunato Lorenzo Pellegrini.

Le scelte del Ct sembravano comunque essere scontate alla vigilia di questa sfida anche perché oltre a Castrovilli e Verratti, Toloi è stato l'ultimo giocatore ad essere inserito nel gruppo degli azzurri per gli Europei. Mancini ha dunque dimostrato di voler premiare, almeno per la prima partita, il ‘vecchio gruppo' che ha conquistato la qualificazione. Oltre a Bonucci e Chiellini, che dovrebbero comporre la linea centrale della difesa, in panchina ci sono anche Bastoni e Di Lorenzo senza dimenticare Acerbi ed Emerson Palmieri per quanto riguarda la difesa.

A centrocampo invece sembrava già scontata l'assenza di Verratti che è reduce da un infortunio con il PSG. Mancini infatti a centrocampo, rinunciando anche a Castrovilli, ha schierato Barella, Jorginho e Locatelli dal 1′ con Cristante e Pessina in panchina.

Verratti è comunque uno dei titolari della squadra di Mancini che ha costruito proprio intorno al giocatore abruzzese il suo reparto in mediana proprio con Jorginho e Barella. Ma questa sarà la prima grande occasione per Manuel Locatelli pronto a stupire ancora dopo l'ottima stagione con il Sassuolo e le attenzioni della Juventus che vorrebbe regalarlo ad Allegri per la prossima stagione in bianconero.