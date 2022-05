Tremendo scontro con un compagno di squadra: Araujo del Barcellona esce dal Camp Nou in ambulanza Nel secondo tempo di Barcellona-Celta c’è stato un terribile scontro tra i compagni di squadra Gavi e Araujo, che ha avuto la peggio. Araujo è stato portato via dal Camp Nou in ambulanza.

A cura di Alessio Morra

Al Camp Nou durante Barcellona – Celta Vigo si sono vissuti momenti terribili quando i calciatori catalani Gavi e Ronald Araujo hanno avuto uno scontro. Uno scontro casuale che ha prodotto un impatto pesantissimo. Ha avuto la peggio il difensore sudamericano, che è rimasto a lungo a terra, soccorso dai medici delle due squadre. E sul campo è entrata addirittura l'ambulanza. L'incontro si è fermato per otto minuti, fino a quando l'ambulanza non ha lasciato il terreno di gioco con a bordo il calciatore che è andato direttamente in ospedale.

La partita si era messa bene, il Barcellona era in controllo e conduceva 3-1 sul Celta. I catalani hanno conquistato con diversi turni d'anticipo il posto in Champions e ora cercano i punti per il secondo posto. Al 60′ accade qualcosa di davvero scioccante. Gavi e Araujo vanno contemporaneamente sul pallone e si scontrano. I due si danno involontariamente una testata fortissima. Araujo si rialza, fa quattro o cinque passi e poi si accascia. Gavi pure sente il colpo ma si riprende subito. Cala il gelo sul Camp Nou.

Perché si capisce subito che il problema è serio, i soccorsi arrivano rapidi. I calciatori del Barcellona si avvicinano al compagno di squadra, restano poi lì a guardare. I medici chiedono l'intervento dell'ambulanza che giunge rapidamente sul terreno di gioco. Il silenzio è assordante. Il calciatore viene caricato sulla barella e faticosamente viene fatto salire sull'ambulanza, che esce dal campo tra gli applausi di incoraggiamento del Camp Nou. Adesso si spera di ottenere delle notizie confortanti sulle condizioni di Ronald Araujo, difensore classe 1999 che sta vivendo la terza stagione con il Barcellona.

Il Barcellona è riuscito comunque a imporsi per 3-1 sul Celta, Gran gol di Memphis Depay e doppietta di Aubameyang, gol di Iago Aspas per il Celta Vigo, che ha chiuso in dieci l'incontro. I catalani salgono a quota 72 e allungano in modo quasi decisivo su Siviglia e Atletico Madrid, che puntano intanto a blindare la qualificazione in Champions.