Tre tifosi appaiono tra gli alberi durante la gara: non volevano perdersi la loro squadra del cuore Durante Getafe-Barcellona in Liga spagnola tre tifosi azulgrana si sono arrampicati tra gli alberi presso lo stadio per assistere al match. Immortalati dalle telecamere e autori di un video pubblicato sui social, ora rischiano grosso.

A cura di Alessio Pediglieri

La passione per la propria squadra non conosce limiti e ci sono tifosi che farebbero di tutto pur di non perdere una sola partita della propria squadra del cuore, a tal punto di mettere in pericolo la propri incolumità con una decisione più che azzardata. Come è capitato in occasione della partita di Liga spagnola tra Getafe e Barcellona, domenica 16 aprile quando tre ragazzi hanno fatto capolino tra le fronde degli alberi a bordo stadio.

Il Barcellona capolista in campionato ha fatto visita al Getafe per la 29a gara in programma, domenica pomeriggio, al Coliseum Alfonso Perez, l'impianto delle gare interne del club sito nell'area metropolitana di Madrid. Un'occasione unica per i tifosi di casa di vedere dal vivo la squadra di Xavi, forse ultima occasione vista la situazione delicata in classifica: il Getafe infatti milita ai bordi della zona rossa della retrocessione, a soli 4 punti di vantaggio sul Valencia terzultimo, rischiando di retrocedere in seconda divisione. Dunque, il richiamo degli azulgrana è stato per molti irresistibile.

Il piccolo impianto casalingo, il Coliseum Alfonso Perez inaugurato nel 1998 e che ospita quasi 18 mila spettatori, è andato ben presto tutto esaurito ma alcuni tifosi non si sono persi d'animo inventandosi un escamotage per assistere comunque alla partita. Così, tre giovanissimi sostenitori del Barcellona hanno fatto improvvisamente capolino tra le fronde degli alberi che circondano lo stadio: da una posizione privilegiata, quanto pericolosa, i ragazzi si sono goduti Getafe-Barcellona, con tanto di smartphone alla mano e senza pagare alcun biglietto. Le telecamere, però, hanno scoperto la trovata, immortalando i tre tifosi in diretta e che adesso rischiano di passare diversi guai con la giustizia ordinaria, visto che hanno avuto anche l'idea di farsi il classico video commemorativo (con tanto di "forza Barça" e pollice al cielo) , per poi pubblicarlo online facendosi ben riconoscere dalle autorità.

Una scena che però ha strappato anche qualche sorriso e diversi commenti divertiti sui social visto che i tre ragazzi indossavano anche alcune t-shirt particolari che nulla hanno a che vedere con il calcio spagnolo se non quella dell'autore del video, che indossava la maglia del Barça: quelle del Marsiglia e del PSG. Due tra le squadre maggiormente rivali nel campionato francese oltre ad essere, quella dei parigini, la società in cui milita anche un giocatore speciale, molto legato al Barça e alla Spagna: Leo Messi. Purtroppo per i tre avventurieri del pallone, il rischio non è valso la candela perché in campo non si è visto lo spettacolo tanto atteso: Getafe e Barcellona hanno pareggiato a reti inviolate in una delle più anonime partite degli azulgrana di Xavi che, comunque, stanno comandando senza indugi la Liga.