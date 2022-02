Traorè furioso con Dionisi: non accetta il cambio in Juve-Sassuolo, brutta scena in panchina Brutta scena nel secondo tempo di Juve-Sassuolo con Traorè, autore della rete dell’1-1, che non ha accettato la sostituzione infuriandosi con mister Dionisi.

A cura di Marco Beltrami

Hamed Junior Traorè è stato senza dubbio uno dei migliori in campo in Juventus-Sassuolo di Coppa Italia. Il calciatore ivoriano, schierato da mister Dionisi titolare nel tridente alle spalle del terminale offensivo Scamacca, ha segnato il gol dell'1-1, con una splendida soluzione balistica. Una prestazione tutta quantità e qualità per l'ex Empoli, che però ha rovinato tutto con una brutta scena al momento del cambio.

Ha cantato e portato la croce, come si suol dire, Traorè contro quella Juventus che in passato lo ha anche cercato. Il duttile centrocampista, oltre a fare da raccordo tra i reparti, è stato assai incisivo in zona gol come confermato dalla rete e da tante occasioni pericolose in cui è entrato. Nella ripresa, intorno alla mezz'ora, l'allenatore neroverde ha deciso di effettuare una doppia sostituzione togliendo l'ivoriano e Berardi, per inserire Defrel ed Henrique. Una scelta legata probabilmente al pensiero dell'impegno di campionato con la Roma, dove il Sassuolo dovrà fare a meno degli squalificati Raspadori e Scamacca.

Quando Traorè si è accorto di essere uno dei calciatori sostituiti, è rimasto sorpreso. Ecco allora che molto lentamente si è indirizzato a bordo campo, borbottando qualcosa. Quando poi è uscito ha scalciato una bottiglietta, continuando a lamentarsi a gran voce. Dionisi gli è andato incontro, nel tentativo di tranquillizzarlo spiegandogli anche il motivo del cambio con Traorè però che non ne ha voluto proprio sapere, e anzi ha reagito male al tentativo di abbraccio del suo allenatore.

Il centrocampista ha allontanato le braccia del tecnico e continuando a protestare si è messo in panchina. Una brutta scena, che potrebbe anche non restare impunita. Il club potrebbe infatti anche valutare la possibilità di eventuali multe, tutto dipenderà dalla volontà anche del mister. Sarà lui a decidere se chiudere un occhio o meno.