LIVE Juventus-Sassuolo di Coppa Italia in TV su Canale 5: è caccia alla semifinale, formazioni e diretta

Juventus – Sassuolo di Coppa Italia in diretta. Gli aggiornamenti live sulla partita dei quarti di finale in programma all'Allianz Stadium di Torino, che sarà trasmessa in TV in chiaro su Canale 5. Orario fissato alle ore 21:00. Formazioni ufficiali: Allegri schiera Zakaria, Vlahovic e Dybala titolari, torna Bonucci dal primo minuto; Dionisi schiera il tridente Berardi – Raspadori – Scamacca. Chi vince sfiderà la Fiorentina in semifinale.

