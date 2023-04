Totti sbaglia il rigore, ma vince la Coppa Italia di Calcio a 8 grazie a bomber Moscardelli La squadra dell’ex capitano della Roma batte il Laurentino e si aggiudica la coppa regionale del Lazio e l’accesso alle finali nazionali in programma a Roma dal 23 al 25 giugno.

A cura di Alessio Morra

Francesco Totti è sempre sulle prime pagine. L'ex numero 10 della Roma è riuscito a far sorridere Mourinho, nel difficile post gara di Atalanta-Roma, è stato immortalato a Madrid con un altro grande calciatore: Luka Modric, ed è pronto a fare pace con Spalletti. Ma Totti è protagonista anche per vicende sportive, perché con la sua squadra, la Totti Weese, ha vinto per la seconda volta consecutiva la Coppa Italia regionale del Lazio della Lega di Calcio a 8. Ma l'ex capitano giallorosso ha fallito un calcio di rigore.

C'era un parterre importante al Bettini Cinecittà per seguire la finale della Coppa Italia regionale della Lega di Calcio a 8. Sugli spalti erano presenti, oltre ai figli di Totti, anche due ex calciatori della Roma: Giuseppe Giannini e Stefano Desideri. Gli spettatori hanno assistito a una splendida sfida, con l'Ecocity Laurentino che è passato in vantaggio con il suo numero 10, autore di un gol favoloso. L'1-0 di Nico Federici spacca in due la partita. Totti risponde con un tiro da centrocampo con cui sfiora il gol.

Nella squadra dell'ex leggenda romanista c'è anche un ex calciatore di Serie A Davide Moscardelli, barbuto ex di Chievo e Bologna. Il bomber con una favolosa sforbiciata fa 1-1. La partita è bella, tesa e di gol ne arrivano, poi, altri due: segna prima l'Ecocicty Laurentino con Nolano, poi pareggia Matozzo. Il risultato finale è 2-2.

La Totti Weese dagli undici metri prevale. Ma dal dischetto sbaglia Francesco Totti, e questo fa sempre sensazione. Il pallone calciato dal capitano termina al lato nello stupore generale. La serie si chiude dopo il gol di Tabarini, che regala alla Totti Weese il trofeo e anche l'accesso alle fasi finali nazionali in programma proprio a Roma dal 23 al 25 giugno.