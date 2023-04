Francesco Totti a Madrid con Noemi Bocchi, erano allo stadio Bernabeu ospiti di Carlo Ancelotti Francesco Totti e Noemi Bocchi sono volati a Madrid dove hanno trascorso il weekend. La coppia è stata ospite di Carlo Ancelotti allo stadio Bernabeu. Hanno assistito a una partita del Real Madrid.

A cura di Stefania Rocco

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme a Madrid per il weekend. La coppia ha abbandonato per qualche ora l’Italia dopo la difficile settimana appena trascorsa che li ha visti far fronte agli strascichi mediatici connessi alla decisione provvisoria del tribunale di assegnare a Ilary Blasi un mantenimento di 12.500 euro al mese, la villa all’Eur e l’affidamento prevalente dei figli avuti da Totti. Per scappare dalla curiosità, a tratti eccessiva, di chi sta seguendo le vicende dell’ex coppia più amata d’Italia come fosse una soap opera, Francesco ha deciso di staccare la spina e partire insieme alla compagna alla volta della Spagna.

Francesco Totti e Noemi Bocchi in Spagna

Una volta arrivati a Madrid, Totti e Noemi sono stati accolti da Carlo Ancelotti che li ha voluti in qualità di ospiti d’onore allo stadio Bernabeu per assistere al match tra Real Madrid e Celtic (conclusasi con il due a zero realizzato dalla squadra di Ancelotti). È stato proprio Totti a condividere sul suo profilo Instagram una foto scattata sugli spalti. Accanto a lui una sorridente Noemi, da un anno compagna dell’ex capitano della Roma. Al termine dell’incontro, la coppia avrebbe cenato in un ristorante di Madrid.

Ilary Blasi a Roma con Bastian Muller

Se Totti ha scelto di godersi il weekend a Madrid, Ilary Blasi ha preferito restare a Roma insieme al compagno Bastian Muller che è solito raggiungerla ogni settimana per trascorrere insieme a lei qualche giorno. Risale a qualche giorno fa il video postato dalla conduttrice dell’Isola dei famosi su Instagram, un filmato girato nella villa all’Eur che mostrava Bastian giocare con la piccola Isabel, ultima figlia nata dal matrimonio con Totti. Secondo le ultime indiscrezioni a proposito del divorzio dell'anno, Ilary si sarebbe detta aperta alla possibilità che i suoi figli instaurino un rapporto con Noemi. La conduttrice intenderebbe favorire un clima più disteso.