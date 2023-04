Francesco Totti con la madre Fiorella e la fidanzata Noemi Bocchi, le foto insieme a Santa Severa Francesco Totti e Noemi Bocchi ormai girano pubblicamente da già da qualche tempo, con loro in queste ultime sere è però comparsa anche Fiorella Totti, la madre del campione. Dalle foto insieme, tra suocera e nuora il rapporto pare essere più che buono.

A cura di Ilaria Costabile

Francesco Totti e Noemi Bocchi, ormai, sono una coppia consolidata ed è ormai prassi vederli insieme in giro per la Capitale, oppure ad eventi e feste organizzate da amici, ma l'ultima paparazzata di cui sono stati protagonisti vede una new entry: Fiorella Totti, mamma dell'ex capitano della Roma.

Fiorella Totti e Noemi Bocchi vicine

L'occasione, come documenta il settimanale Chi, è quella del compleanno di uno dei più cari amici dell'ex calciatore, ovvero Giancarlo Pantano, ex giocatore ma di serie B, che ha deciso di trascorrere una serata in compagnia di amici per festeggiare un anno in più. Il ristorante è a Santa Severa e nella tavolata spiccano i volti di Noemi Bocchi e anche della suocera, Fiorella, complici e sorridenti, con la mamma dell'ex Capitano che si avvicina alla nuora tenendole le spalle, mantenendo però la sua riservatezza. Totti in merito alla separazione, parlando della madre aveva detto: "Mamma non ha detto nulla, soffre in silenzio". Non è stato facile, in effetti, attraversare questo momento particolarmente difficile per la famiglia Totti che sul finire del 2020 ha dovuto dire addio, a causa di complicanze dovute al Covid, a papà Enzo e che adesso si trova a dover affrontare un percorso nient'affatto spianato, come quello della separazione giudiziale che la conduttrice e l'ex marito stanno portando avanti udienza, dopo udienza. D'altronde, pare che tra Ilary Blasi e mamma Totti i rapporti non fossero propriamente idilliaci, le due sono state viste poche volte insieme nel lungo matrimonio tra il calciatore e la showgirl.

Francesco Totti e la madre Fiorella con Noemi Bocchi

La separazione tra Totti e Ilary Blasi

I due ex coniugi, quindi, non hanno ancora trovato un accordo che soddisfi le esigenze di entrambi, sia per quanto riguarda l'affidamento dei figli, sia in relazione alla villa all'Eur che è stata teatro di ben 17 anni di matrimonio. Ora, quindi, udienza dopo udienza, non resta che aspettare una risoluzione quanto più pacifica possibile, mentre i due continuano la loro vita: Ilary di nuovo al timone dell'Isola dei Famosi e Totti tra sport e altri impegni.