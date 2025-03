video suggerito

Totti rifiuta il Tapiro di Striscia: "Che fa, ci va in Russia da Putin?". La reazione del Pupone Totti è stato intercettato dall'inviato di Striscia la Notizia per il viaggio in Russia che ha sollevato le polemiche: l'8 aprile dovrebbe essere protagonista di un evento a Mosca.

A cura di Ada Cotugno

I cartelloni con l'immagine di Francesco Totti hanno tappezzato Mosca, annunciando un imminente viaggio in Russia che ha scatenato le polemiche: l'ex capitano della Roma si sarebbe dovuto recare nella città russa in qualità di testimonial di un sito di scommesse, ma la sua trasferta ha scatenato la bufera mediatica facendogli guadagnare anche un Tapiro d'Oro da parte di Striscia la Notizia che però il giocatore ha rifiutato senza commentare.

Totti non ha accettato il noto premio della trasmissione satirica e si è immediatamente blindato nella sua auto, parcheggiata sulle strisce pedonali davanti alla rapa dei disabili. Qualche giorno fa aveva espresso perplessità sul suo viaggio a Mosca proprio in seguito al dibattito politico che si era sollevato in Italia.

Il viaggio a Mosca di Totti

In tutta la città russa erano comparse immagini dell'ex capitano della Roma, accompagnate dalla scritta "L’imperatore sta andando alla terza Roma", una campagna pubblicitaria che ha fatto nascere risvolti politici che hanno creato polemiche. Totti si sarebbe dovuto recare lì come testimonial di un noto sito di scommesse, ma è stato accusato di farsi sfruttare dal Cremlino per scopi che non hanno nulla a che fare con il mondo dello sport.

Per questo l'ex giocatore aveva sollevato qualche perplessità su questa trasferta, con l'evento che si sarebbe dovuto tenere il prossimo 8 aprile, proprio a causa delle polemiche che lo avevano travolto a partire dallo slogan scelto: la "Terza Roma" è ovviamente Mosca, chiamata così dagli integralisti russi che vedono nell'attuale governo l'avvento di un vero e proprio impero che supererà quello romano.

Il tapiro e la reazione del "Capitano"

Per questo Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha cercato di consegnargli un Tapiro d'Oro che non è stato accettato. "‘Ci va o non ci va l’8 aprile in Russia? È vero che Putin tifa Roma?" gli ha chiesto in modo sarcastico l'inviato della trasmissione che non ha ricevuto nessun tipo di risposta da Totti. L'ex capitano della Roma ha deciso di non rilasciare alcun commento e di non prendere con sé il premio, rifugiandosi immediatamente nella sua auto.