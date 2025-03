video suggerito

Il viaggio di Francesco Totti a Mosca non piace a nessuno e l'”Imperatore” ora ci ripensa: “Vediamo…” Francesco Totti starebbe seriamente prendendo in considerazione di non andare a Mosca il prossimo 8 aprile come testimonial di un evento sportivo. Le polemiche sull’opportunità della sua presenza in Russia non si sono placate e così è arrivato il ripensamento, dopo un primo ok. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

"L'Imperatore in viaggio verso la Terza Roma". Questo era il clima di qualche giorno fa che si respirava per le vie e le piazze del centro di Mosca, che annunciava l'arrivo di Francesco Totti nella capitale russa quale testimonial d'eccezione di un sito di scommesse sportive, a margine di un evento. Un viaggio che ha fatto storcere il naso a tutti e che, soprattutto per il modo in cui è stato presentato in Russia, ha aperto il fianco alle polemiche sull'opportunità di aderire all'invito. A tal punto che dopo qualche riflessione, anche lo stesso Pupone giallorosso starebbe rivalutando l'idea, declinando l'offerta ed evitando ulteriori commenti.

La "Terza Roma" è ovviamente Mosca, chiamata così dagli integralisti russi che vedono nell'attuale governo l'avvento di un vero e proprio impero che supererà quello romano. E così, sfruttando il titolo di "Imperatore" che Francesco Totti si è guadagnato vestendo il giallorosso per l'intera sua carriera, la campagna pubblicitaria si è presentata bella e pronta: facendo emergere i risvolti socio-politici che a molti non sono da subito piaciuti.

Le critiche a Totti: venire sfruttato dal Governo di Mosca

La critica principale rivolta a Totti è stata una in particolare: farsi sfruttare in modo più che evidente per fini che vanno al di là del semplice evento sportivo. Perché l'occasione ci sarebbe, attraverso la piattaforma di scommesse che ha nel Pupone il testimonial principale, ma dietro c'è ben altro e tutti lo sanno, con i tempi che corrono. Così, le richieste da più parti di declinare la richiesta di Mosca, evitando di farsi sfruttare dal Cremlino per avere maggior visibilità e distrarre l'opinione pubblica da problematiche ben più serie.

I dubbi di Totti sull'opportunità del viaggio: "Vediamo…"

In un primo momento, l'entourage di Totti aveva provato a spiegare: l'evento in questione è prettamente legato allo sport, la richiesta rientra tra quelle normali che si fanno ad un personaggio pubblico che è testimonial di un marchio. Eppure quei cartelloni e quelle scritte celebrative apparse a Mosca non sono piaciute a nessuno e si stanno rivelando un vero e proprio boomerang per chi sperava di ripulirsi in parte l'anima sfruttando un'icona del calcio mondiale. "Io a Mosca? Vedremo, stiamo valutando". Queste le ultime indiscrezioni che arrivano da Totti e chi lo segue: l'Imperatore come tale, deciderà da solo il proprio destino.