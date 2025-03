Francesco Totti a Mosca l’8 aprile: il viaggio del ‘Capitano’ in Russia fa esplodere le polemiche

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Francesco Totti va in Russia. La notizia circola già da qualche giorno. Dei cartelli giganteschi con la sua immagine, da calciatore, campeggiano sulle strade di Mosca. Da qualche ora montano le polemiche e da più parti si chiede all'ex numero 10 giallorosso di non volare in Russia il prossimo 8 aprile.

Totti a Mosca l'8 aprile per un evento

"L'imperatore sta arrivando nella terza Roma". Così è scritto nella gigantesca immagine posta in alcune zone della capitale russa. Una frase pomposa con un doppio richiamo: all'antica Roma per Totti e alla terza Roma, che sarebbe Mosca, così definita dopo la caduta di Costantinopoli (che era la seconda Roma). Totti dovrà (o dovrebbe) volare a Mosca l'8 aprile. Il Capitano è l'ospite d'onore dell'International RB Award, un evento organizzato da un noto sito russo di sport e scommesse. Evento che in passato ha visto protagonisti anche altri ex grandi calciatori, come Del Piero, Figo e Cafu.

Le polemiche sulla trasferta di Totti a Mosca

Fin qui i fatti. Le polemiche sono montate pian piano. Polemiche frutto della guerra d'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, guerra iniziata tre anni fa. Sia il mondo della politica che quello dei social hanno iniziato a criticare quella scelta di Totti, che è stato pure paragonato a Pupo e Al Bano, noti cantanti che sono stati invitati a esibirsi in quel paese negli ultimi anni. Di appelli ne sono stati fatti già tanti.

Più d'uno gli consiglia di non volare a Mosca. Totti non ha risposto né pubblicamente con una dichiarazione né sui social. Ansa scrive che ambienti vicini all'ex calciatore della Roma, campione del mondo con l'Italia nel 2006, fanno sapere che quello dell'8 aprile è solamente un evento commerciale a carattere sportivo al quale già in passato hanno partecipato ex calciatori di altissimo livello.