Un video gigantesco di Totti spunta a Mosca: "L'Imperatore sta andando alla terza Roma". Cosa succede Francesco Totti andrà a Mosca il prossimo 8 aprile: sarà l'ospite d'onore di un evento.

A cura di Paolo Fiorenza

Nelle scorse ore, su giganteschi tabelloni collocati nelle strade di Mosca è comparso un video raffigurante Francesco Totti, con la scritta: "L'imperatore sta andando alla terza Roma". Più sotto una data, scritta in numeri latini: 8 aprile 2025. È il giorno in cui l'ex capitano della Lupa scudettata, nonché campione del mondo con l'Italia a Berlino, sarà presente nella capitale russa.

Uno dei video enormi di Francesco Totti testimonial di un premio a Mosca

Cosa farà Francesco Totti a Mosca

La campagna pubblicitaria di Totti a Mosca è stata di quelle grosse: il video promozionale è spuntato sulle facciate della VTB Arena, della Lukoil Arena, così come sugli schermi di Moscow City e a un incrocio tra i più trafficati della città. Totti sarà l'ospite d'onore dell'International RB Award, un evento annuale organizzato da uno dei principali organi di informazione russi dedicati allo sport e alle scommesse. La sesta cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà l'8 aprile 2025 presso il Moscow Gymnastics Palace.

Francesco Totti oggi, a 48 anni

Gli organizzatori hanno annunciato Totti come attrazione principale della serata, del resto la fama del Pupone è tuttora di dimensioni mondiali, a dispetto del ritiro avvenuto ormai 8 anni fa. Francesco già era stato a Mosca nel 2021 assieme all'allora moglie Ilary Blasi e ai figli: in quella circostanza fu invitato dal Dipartimento del Turismo di Mosca come ambassador dell'International Football Development Association.

Un altro posto di Mosca in cui è comparso il video di Totti

Stavolta il lancio di Totti come testimonial dell'International RB Award gioca sul soprannome dell'ex icona giallorossa come ‘ultimo Imperatore di Roma', accostandolo a quello di Mosca come ‘terza Roma' che era in voga nei secoli XV-XVII, quando in Russia la si considerava apologeticamente l'erede di Costantinopoli dopo la sua caduta nel 1453.

Tutto riportato in vita, più prosaicamente, per promozionare la presenza dell'illustre ospite nella capitale russa. Ogni cerimonia annuale prevede la partecipazione di un atleta di fama mondiale. Negli anni precedenti questo ruolo onorario è stato svolto da Alessandro Del Piero, Luis Figo, Emmanuel Adebayor e Cafu.