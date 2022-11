Totti ha dormito male, dal passato è spuntato Capello in sogno: “Non ce la faccio più” Francesco Totti la scorsa notte ha sognato il suo ex allenatore della Roma scudettata Fabio Capello: “Sono incubi…”.

A cura di Paolo Fiorenza

Oggi Francesco Totti era a Dubai ai Globe Soccer Awards nei panni di ambasciatore della Lega Serie A. Elegantissimo, l'ex capitano della Roma ha fatto la sua prima apparizione ad un evento pubblico assieme alla sua nuova compagna Noemi Bocchi, che al suo fianco ha preso il posto della futura ex moglie Ilary Blasi.

Francesco Totti con Noemi Bocchi sulla passerella di Dubai

Di ottimo umore, il 46enne non si è tirato indietro per dare un parere sui Mondiali che stanno per cominciare in Qatar. Ovviamente per un campione del mondo come lui, tra gli eroi di Berlino 2006, l'assenza dell'Italia è un duro colpo: "Un Mondiale senza Italia è come andare a Roma e non vedere il Colosseo. Le mie favorite? Diciamo che sono sempre le solite: Francia, Brasile, Argentina, Spagna, Germania, ma non ce n'è una in particolare. In un Mondiale può succedere di tutto, questo poi è diverso, giocando a novembre-dicembre non sai come arrivi fisicamente".

Totti ha detto la sua anche sul campionato di Serie A che vede il Napoli involatosi in vetta alla classifica: "Una squadra sta andando oltre le aspettative e sta facendo grandi cose, il Napoli. Se dovesse continuare così, le possibilità di recuperare per le altre squadre sarebbero minime. Ma Milan, Inter e Juve non mollano mai, sarà un campionato bello e combattuto fino alla fine".

Totti con Capello ai tempi della Roma

A Dubai Totti ha ritrovato Fabio Capello – suo allenatore alla Roma per cinque anni, con cui ha vinto l'ultimo Scudetto giallorosso nel 2001 – anch'egli ospite dello sfarzoso galà dei Globe Soccer Awards. Un incontro avvenuto oggi che è stato preceduto da un altro faccia a faccia, in quel caso onirico, che ha avuto luogo nella notte. Totti ha infatti svelato ai microfoni di Sky lo strano dialogo che ha agitato il suo sonno: "È stato inusuale, ieri sera ho sognato Capello, oggi gliel'ho detto. Non so la motivazione, in 20 anni non l'ho mai sognato. Nel sogno lui mi ha chiesto, dentro lo spogliatoio, mentre facevo fisioterapia: ‘Te la senti di giocare?'. Io gli ho risposto: ‘Non ce la faccio più'. È stato un flash e stamattina l'ho incontrato qua. Sono sogni o incubi? Incubi…".