Tottenham-Fulham è stata rinviata a causa del Covid. I casi di positività riscontrati tra le fila dei ‘cottagers' non hanno lasciato scelta rispetto all'annullamento dell'incontro. L'esplosione di contagi in Inghilterra e in alcuni club del campionato ha portato la Premier League a cancellare la gara in programma nel tardo pomeriggio. José Mourinho ha appreso la notizia con molto fastidio, dopo un'attesa snervante che lo aveva spinto a manifestare tutto il proprio dissenso sui social network.

Il Fulham – si legge nella nota ufficiale – ha presentato una richiesta al consiglio di amministrazione della Premier League per riorganizzare il calendario a seguito di un aumento significativo dei casi positivi di COVID-19, nonché di un numero di giocatori che hanno mostrato sintomi oggi. Il consiglio di amministrazione della Premier League ha consultato i suoi consulenti medici e la decisione di posticipare la partita è stata presa in via precauzionale perché la salute dei giocatori e dello staff hanno la priorità. Il gruppo verrà ora ritestato immediatamente. Con un basso numero di test positivi nella stragrande maggioranza dei club, la Premier League continua ad avere piena fiducia nei suoi protocolli COVID-19 e ad essere in grado di continuare a giocare le nostre partite come programmato.

Messaggio critico nei confronti della Premier League

"Partita alle 19 e non sappiamo ancora se si gioca. Il miglior campionato del mondo…". Il clima d'incertezza, che si è creato dall'altra parte della Manica a causa della possibilità che il campionato sia sospeso per un paio di settimane perché stretto nella morsa del Covid, ha provocato la reazione stizzita da parte del manager portoghese. Questa sera (ore 18 italiane, secondo il fuso orario) il Tottenham avrebbe dovuto giocare contro il Fulham, in calendario era in programma la sfida della 16sima giornata.

Il breve video di dissenso pubblicato da Mourinho

Con un breve video, che lo mostrava coi piedi poggiati su un divano, intento a riprendere calciatori e membri del suo staff che ascoltavano le ultime notizie in tv, Mourinho ha lasciato che fossero le immagini a parlare. C'è un particolare che non è passato inosservato. Anzi, è stato lo stesso manager lusitano a sottolinearlo ingrandendo l'immagine sull'orario indicato dalla trasmissione Tv: alle 14 del pomeriggio, a poche dal fischio d'inizio, gli Spurs non avevano ancora la certezza di scendere in campo. Poco dopo è giunta la comunicazione ufficiale che il fischio d'inizio non ci sarebbe mai stato.

Tottenham-Fulham è la terza gara rinviata della Premier

Tottenham-Fulham è la terza partita della Premier League che viene rinviata a causa del coronavirus. In precedenza era toccato al Newcastle (gara con il West Ham) e al Manchester City (match con l'Everton) dare forfait obbligato per il focolai all'interno delle squadre e degli staff tecnici. Si tratta di provvedimento precauzionali che fanno seguito alla decisione da parte dei vertici del calcio inglese di riprendere test bisettimanali – l'ultimo è stato effettuato tra il 21 e il 27 dicembre – per tutti i calciatori in seguito all'aumento del numero dei positivi. Sono stati 1479 i tesserati sottoposti a tamponi e ad esami specifici, 18 quelli costretti a isolamento come da protocollo perché trovati positivi.