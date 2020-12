Everton-Manchester City non si è giocata nella serata di martedì 22 dicembre 2020 causa un focolaio di Covid all'interno della squadra allenata da Pep Guardiola. Un'emergenza sanitaria che è iniziata in mattinata e si è propagata durante il pomeriggio fino alla decisione, in accordo con la Premier League, di posticipare a data da destinarsi la partita di campionato. Una scelta che ha posto in primo piano ancora una volta la salute dei giocatori e del personale coinvolto ma che non ha evitato nuove polemiche.

Soprattutto sulle tempistiche della decisione che è arrivata in forma ufficiale solamente a poche ore dalla partita, mentre l'Everton aveva programmato tutto per scendere in campo in vista del 16° turno di campionato, a difesa del secondo posto in classifica. La scelta di annullare il match e posticiparlo non è piaciuta alla società di Liverpool che ha emesso un duro comunicato ufficiale.

Il comunicato dell'Everton

L'Everton Football Club si rammarica del rinvio della partita di stasera contro il Manchester City, non solo per i 2.000 tifosi che sarebbero stati presenti, ma per i tifosi del Merseyside e di tutto il mondo. I nostri giocatori erano preparati per la partita, così come lo staff della squadra e tutti a Goodison. La giornata della partita è la data più importante del nostro calendario. E questo è stato importante. Mentre l'Everton avrà sempre la sicurezza pubblica al primo posto, chiederemo la piena divulgazione di tutte le informazioni che il Manchester City ha fornito alla Premier League in modo che possano essere chiari sul motivo per cui è stata presa questa decisione.

Perché Everton-Manchester City non si è giocata

La partita era in programma ieri sera alle 21.00 ma attorno alle 17.00 è arrivata la nota ufficiale della Premier League che posticipava l'incontro del 16° turno di campionato. Il motivo? Un focolaio Covid scoppiato all'interno del Manchester City con un totale di 9 giocatori coinvolti e la necessità immediata di creare una ‘bolla' per isolare il club e i suoi tesserati. Impossibile scendere in campo in condizioni di sicurezza di salute e così il match non si è giocato facendo scattare i protocolli di sicurezza. L'Everton scenderà di nuovo in campo il 1° gennaio, il City dovrebbe farlo per il 3, in attesa però di capir quale sarà la situazione sul contagio da qui ai prossimi giorni.