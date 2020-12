Everton-Manchester City, attesissimo match del lunedì sera valido per la 16a giornata di Premier League, è stato posticipato. Le indiscrezioni delle scorse ore, hanno trovato conferme ufficiali negli ultimi minuti: la partita non si giocherà dopo il focolaio Covid scoppiato nella squadra di Guardiola. Sarebbero infatti 5 i calciatori dei Citizens risultati positivi al Covid dopo l'ultima tornata di test effettuati. Il numero dei contagiati, considerando anche i 4 casi riscontrati a Natale salgono a quota 9.

Perché Everton-Manchester City di Premier League è stata rinviata

Questa sera la super sfida tra gli uomini di Carlo Ancelotti, secondi in classifica, e quelli di Guardiola, sesti e staccati di 3 punti non andrà in scena. L'incontro tra l'Everton e il Manchester City, come si legge in una nota ufficiale, è stato posticipato a causa di un aumento preoccupante dei casi di Covid 19 all'interno della squadra Citizens. Nello specificato l'ultima tornata di test ha evidenziato la presenza di cinque calciatori positivi, che si vanno dunque ad aggiungere ai quattro già segnalati nel giorno di Natale (tra i contagiati anche l'attaccante Gabriel Jesus e l'esterno Kyle Walker). Emergenza totale dunque per il Manchester City, con la Premier che ha deciso di far giocare la partita in un'altra data. La "bolla" infatti del Manchester City è definitivamente compromessa.

9 i giocatori positivi nel Manchester City, posticipata la sfida con l'Everton

Nella nota ufficiale si sottolinea la necessità di preservare la salute di giocatori e addetti ai lavori, con il rischio che "virus potesse diffondersi ulteriormente tra la squadra, lo staff e potenzialmente oltre". A tal proposito il massimo organo calcistico inglese sulla base dei consigli medici e in consultazione con entrambi i club ha deciso di posticipare la sfida tra Everton e Manchester City. Si legge inoltre che "tutti i casi positivi che coinvolgono giocatori e staff osserveranno un periodo di autoisolamento in conformità con il protocollo di quarantena della Premier League e del governo britannico. Il campo di allenamento della prima squadra della City Football Academy chiuderà per un periodo indeterminato, con la squadra e la bolla associata in fase di test prima che venga presa la decisione di riprendere l'allenamento".

Se l’Everton tornerà in campo venerdì 1° gennaio per il match casalingo contro il West Ham, il Manchester City dovrebbe giocare il suo prossimo match domenica 3 gennaio, in casa del Chelsea. La speranza di Guardiola e di non perdere ulteriori giocatori in vista del big match dello Stamford Bridge.