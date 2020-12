L’anticipo delle 12.30 tra Torino e Bologna finisce in parità. Un 1-1 che se può essere considerato tutto sommato positivo ai rossoblu, non basta ai granata che restano nei bassifondi della classifica, staccando di una sola lunghezza il Crotone ultimo. Resta dunque bollente la panchina di Giampaolo, ancora a rischio esonero. Ennesima rimonta stagionale incassata da un Toro che si era illuso con il gol di Verdi, favorito da una papera di Da Costa, ed è stato poi raggiunto dalla rete di un altro ex ovvero Roberto Soriano. Piove sul bagnato per Giampaolo che ha perso per infortunio Bonazzoli, con Belotti anche acciaccato, e contro il Napoli dovrà fare a meno dello squalificato Lyanco.

La posta in palio tra Torino e Bologna, dopo un lungo digiuno di vittorie (soprattutto per i granata), è alta e infatti le due squadre sono molto contratte in avvio. Grande intensità e decisione nei contrasti, ma manca la scintilla capace di “accedere” il match. La principale occasione della prima frazione è per Svanberg che colpisce la traversa con un bel destro da fuori area, dopo un rimpallo tra Barrow e un avversario. Belotti dal canto suo lotta come sempre, ritrovandosi solo contro la difesa avversaria, soprattutto quando perde il compagno di reparto Bonazzoli, ko per un infortunio muscolare e sostituito da Simone Verdi, uno degli ex del match. L’unico guizzo del Gallo arriva nel finale con un tiro troppo centrale per mettere in difficoltà Da Costa.

Nella ripresa Belotti, acciaccato dopo un colpo ricevuto da De Silvestri, stringe i denti e resta in campo stoicamente (bello e simpatico il siparietto con Mihajlovic). Finalmente arrivano le occasioni, e il match si sblocca al 70′ quando una punizione dalla sinistra dell'ex Verdi sorprende Da Costa: l'intervento del portiere è goffo, e trasforma una conclusione non troppo velenosa in rete. Il gol viene assegnato a Verdi, ma la complicità dell'estremo difensore è notevole. L'entusiasmo granata per un match messosi sui binari giusti dura però poco, visto che poco più tardi, ci pensa un altro ex a trovare la rete del pareggio, ovvero Soriano che sorprende Milinkovic-Savic (preferito anche oggi a Sirigu da Giampaolo). Il match diventa una battaglia con il Toro che recrimina per un contatto in area tra Tomiyasu e Belotti, su cui l'arbitro Pasqua fa proseguire. Il risultato però non cambia, con il Torino che incassa ancora una rimonta, dimostrando di non saper più vincere.