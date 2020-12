Simpatico scambio di battute poco prima dell'inizio del secondo tempo di Torino-Bologna tra Sinisa Mihajlovic e Andrea Belotti. L'allenatore dei rossoblu ha preso in giro il capitano granata per il suo ritardo nell'ingresso in campo, che ha spinto il direttore di gara ad attendere. Il mister serbo ha scherzato, tirando in ballo la presunta amicizia tra l'arbitro e il "Gallo", con quest'ultimo che ha risposto per le rime, con una battuta sulle condizioni della caviglia, acciaccata.

Cosa è successo tra Mihajlovic e Belotti in Torino-Bologna

Andrea Belotti ha rimediato un brutto colpo nel finale del primo tempo di Torino-Bologna. Pestone di De Silvestri e grande dolore alla caviglia per il bomber che mentre i compagni tornavano negli spogliatoi è rimasto sul terreno di gioco, per sottoporsi alle cure del suo staff. Grande apprensione per le sue condizioni, dopo che il Torino aveva già perso per infortunio Bonazzoli. Belotti è riuscito a riprendere il suo posto in campo nella ripresa stringendo i denti. Il "Gallo" è tornato in campo un po' in ritardo rispetto a compagni, avversari e arbitro che per il via aspettavano solo lui. Quando il centravanti ha fatto capolino dal tunnel degli spogliatoi, ha trovato anche Sinisa Mihajlovic, con il quale c'è stato un curioso botta e risposta verbale con il sorriso.

Cosa si sono detti Mihajlovic e Belotti

Mihajlovic ha chiesto a Belotti il motivo del suo ritardo, e scherzando ha dichiarato: "L'arbitro è tuo amico, e ti aspetta". A quel punto Belotti ha risposto per le rime: "Mister ho dovuto cambiare caviglia". Uno scambio di battute simpatico tra i due che non è sfuggito alle telecamere di DAZN. Fortunatamente per il Torino, il terminale offensivo è riuscito a proseguire dunque la gara, anche se le sue condizioni non sono certo ottimali, e i sanitari granata hanno dovuto fare gli straordinari.