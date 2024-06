video suggerito

Toni Kroos gigantesco nel momento dell’addio al Real Madrid: nomina il suo erede nel modo più bello Durante le celebrazioni per la 15ª Champions League vinta dal Real Madrid il centrocampista tedesco ha nominato ufficialmente il suo erede. La maglia numero 8 passerà da Kroos a Valverde. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Real Madrid ha vinto ancora una volta la Champions League, aggiornando così una serie di record. Ancelotti ha aumentato il suo numero di successi, così come una sfilza di senatori incluso Toni Kroos che a Wembley ha giocato l'ultima partita con una squadra di club. I tifosi del Real gli hanno chiesto di rimanere, lui non cambia idea e nel momento della festa il centrocampista tedesco ha indicato il suo erede ed ha fatto sapere che la maglia numero 8 ora la indosserà Federico Valverde.

Il trionfo del Real Madrid a Wembley

Giocatore meraviglioso Toni Kroos, che negli anni ha fatto capire sempre più la sua importanza, la sua potenza e il suo essere determinante nei successi del Real Madrid. E anche nella finale di Wembley, l'ultima della sua vita con il Real Madrid, ha messo il suo marchio, lo ha fatto battendo il corner che ha prodotto il gol di Carvajal, quello che ha sbloccato l'incontro. Chiuso l'incontro, alzata la coppa, Toni Kroos è stato uno dei più celebrati, dai compagni e dai tifosi, che non vorrebbero perderlo. Ma lui ha deciso: la sua carriera finirà con gli Europei.

La festa del Real a Madrid, i tifosi chiedono a Kroos di rimanere

Nel day-after il Real ha festeggiato a Madrid, lo ha fatto con i suoi tifosi, con la sua gente, e il bagno di folla è stato enorme ed entusiastico. Tutti i big hanno preso la parola, a un certo punto è arrivato il turno del centrocampista tedesco che ha ricevuto applausi scroscianti. Dopo aver ascoltato diversi: "Toni resta, Toni resta", Kroos ha parlato del suo decennio ai blancos: "Grazie mille per tutto, per tutto l'amore che mi avete dato in questi dieci anni. Sono stati indimenticabili, per me e per la mia squadra. I miei compagni non sono solo giocatori incredibili, sono davvero persone eccezionali. La mia casa sarà sempre qui".

Valverde erediterà la maglia numero 8 di Toni Kroos al Real Madrid

Poi ha parlato del futuro e della sua eredità annunciando chi prenderà il numero 8 che ha avuto sulle spalle: "La prossima stagione il mio numero 8 sarà libero, avete qualche idea su chi potrà averlo? Per me è giusto dare come premio il mio numero a questo ragazzo: a Federico Valverde". L'uruguagio, un perno del Real, si è avvicinato sorridente ed emozionato ed ha abbracciato Kroos, che ha nominato così ufficialmente il suo erede.