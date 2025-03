Tonali è inarrestabile e non si ferma davanti a nessuno: van Dijk non regge il duello e cade a terra

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Sandro Tonali è stato uno dei protagonisti della vittoria in Carabao Cup del Newcastle United. Il centrocampista italiano è inarrestabile sul prato di Wembley e non si ferma davanti a nessuno: Virgil van Dijk non regge il duello con l'ex Milan e cade a terra tra gli sguardi increduli dei tifosi inglesi.

Il numero 8 dei Magpies ha macinato i km in campo ed è stato il motore perpetuo della squadra di Howe, che è tornata ad alzare un trofeo dopo 70 anni.

Tonali non si ferma davanti a niente: van Dijk non riesce a stargli dietro

Il Newcastle United ha la Carabao Cup nella finalissima contro il Liverpool, dominatore della Premier League, per 2-1. I bianconeri di Eddie Howe vincono con merito e fino al recupero del secondo tempo hanno condotto per due lunghezze grazie ai gol di Dan Burn e il bomber Alexander Isak. Nei minuti finali della gara è stato Federico Chiesa a riaccendere, invano, le speranze dei Reds.

Sandro Tonali è stato uno dei protagonisti della partita per i Magpies con la solita prova fatta di forza e intelligenza: un esempio lampante può essere il duello fisico con Virgil van Dijk in mezzo al campo, che lascia senza parole i tifosi inglesi allo stadio e incollati alla tv.

Il centrocampista italiano è inarrestabile e non si ferma davanti a nessuno: nemmeno una forza della natura come il difensore olandese del Liverpool riesce a reggere il duello e cade a terra tra lo stupore di tutti.

Si tratta del primo trofeo di Sandro Tonali con la maglia del Newcastle, il secondo della sua carriera dopo lo Scudetto conquistato con la maglia del Milan.

I Magpies tornano a vincere in patria per la prima volta dagli anni '50 e da allora avevano vinto solamente una Coppa Anglo-Italiana e una Coppa Intertoto: un risultato storico, dunque, per il Newcastle che vince la prima Coppa di Lega della sua storia.