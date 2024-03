Tifoso si intrufola allo stadio inventandosi un copione perfetto: aveva con sé anche una scala Un tifoso si intrufola allo stadio per vedere lo spareggio per gli Europei tra Georgia e Grecia nel modo più assurdo. Si finge un addetto tecnico allo schermo e si porta con sé anche una scala ingannando la sicurezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Vedere da infiltrato la Georgia battere la Grecia 4-2 ai rigori e volare per la prima volta nella storia agli Europei. Un'impresa riuscita a un coraggioso tifoso georgiano che per entrare nello stadio di Tbilisi si è inventato una soluzione geniale. A metà tra l'incoscienza e il coraggio, questo ragazzo ha raccontato a una tv locale la sua straordinaria e sorprendente impresa. Evidentemente sprovvisto di biglietto, il ragazzo ha pensato bene di architettare un piano perfetto affinché potesse riuscire ad entrare allo stadio in maniera completamente gratuita.

In un video che sta circolando sui social, si vede il ragazzo raccontare la sua folle notte. Tre ore prima della partita si è presentato davanti ai cancelli dello stadio come addetto al supporto tecnico. La sicurezza non ha battuto ciglio, specie per via del suo abbigliamento che non poteva far presagire a null'altro. Il tifoso aveva infatti un impermeabile giallo, una luce montata sulla testa e soprattutto aveva con sé una scala che è stata davvero la ciliegina sulla torta che ha reso quella "imbucata" la più creativa di tutte.

Nel filmato che sta circolando spiega proprio come si sia descritto alla sicurezza dello stadio. Ha riferito di essere stato incaricato dai suoi superiori di riparare il frammento dello schermo allo stadio. Munito di scala e di un documento d'identità falso e alcune attrezzature di sicurezza per farlo sembrare il più legittimo possibile, gli si sono aperte le porte dello stadio immediatamente. Chiaramente il ragazzo non ha filmato il momento in cui ha ingannato la sicurezza, ma ha ripreso il video quando ormai era già all'interno della struttura.

Lo stadio era chiaramente vuoto in quel momento e con tutta la calma del caso, il tifoso ha aspettato che le tribune cominciassero a riempirsi per svestire i panni del manutentore e godersi come tutti la partita. Si è mimetizzato tra il pubblico e a quel punto era impossibile rintracciarlo. Una volta nel cuore della partita ha ripreso tutto: dall'inno fino al rigore finale e alla gioia del popolo georgiano che ha vissuto una notte indimenticabile. Non contento entra sul terreno di gioco facendo invasione pacifica con gli altri tifosi mangiandosi anche un ciuffo d'erba.