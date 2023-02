Tifoso ride nel letto d’ospedale, la madre lo rimprovera: gli fa passare la voglia di scherzare in due parole Il giovane fan del Chelsea era stato protagonista di un battibecco finito male con i sostenitori rivali: colpito con un pugno, era rimasto a terra stordito. “Scusa, scusa. Ma non puoi farti una risata?”, la reazione della donna lo mette a posto.

Il tifoso del Chelsea ha voglia di scherzare, le parole della madre lo gelano.

Ride e fa un video selfie mentre è steso sul lettino d'ospedale Il tifoso del Chelsea steso con un pugno da uno del West Ham è ricoverato, lo tengono in osservazione dopo essere finito lì per aver ricevuto un pugno in pieno volto che lo ha messo letteralmente fuori combattimento.

Le immagini di quanto accaduto all'esterno dello stadio degli Hammers prima del fischio d'inizio fanno da prologo alla vicenda che inizia con gli sfotto' a distanza e poi trascende con l'aggressione: nel video che ha destato scalpore si nota come il sostenitore dei Blues dica qualche parola di troppo, abbia un atteggiamento provocatorio nei confronti dei rivali, urla e assume una posa da macho, viene colpito di striscio da un ceffone ma non si ferma. Fino a quando non prende una sberla così forte da cadere lungo, lungo per terra e stordito.

Il fan del Blues dice qualcosa di troppo e viene "zittito" dalla reazione di un rivale.

Quel che accade dopo è anche peggio a giudicare dalla sequenza delle immagini: chi era accanto a lui gli sottrae il biglietto e gli fruga nelle tasche prendendogli soldi e quelle poche cose che aveva con sé. Ma quello è solo il primo tempo della vicenda, la seconda parte si svolge in nosocomio e il ragazzo ne esce male ancora una volta per il rimprovero molto severo che riceve dalla madre. Le bastano due parole pronunciate con voce ferma e un'espressione del viso eloquente per fargli passare la voglia di scherzare.

"Smettila… non c'è niente di divertente", dice la donna che siede accanto al figlio visibilmente preoccupata. E il fatto che lui prende così alla leggera la sua situazione le provoca anche disappunto. Lo spavento subito per aver visto il figlio a terra, immobile, portato via su una sedia a rotelle è pari al biasimo per il suo atteggiamento in quel frangente e adesso che è in ospedale.

Lui prova a riderci sopra, fa finta di niente. Trova il modo di ingannare il tempo che deve trascorrere sotto osservazione con apparente disinvoltura. In fondo, cosa gli è successo? Si sente bene, considera tutto acqua passata. Ma quell'atteggiamento irrita la madre che è corsa lì e non può sopportare quella ilarità strana e insensata.

L’atteggiamento provocatorio che ha portato a sfiorare la rissa.

"Non è divertente, non è divertente", dice con rabbia mentre il ragazzo insiste: "Scusa, scusa. Ma non puoi farti una risata?". Sua madre non ne aveva voglia e, soprattutto, non ne trovava motivo: "No, non è divertente… e basta", si sente dire a margine della breve clip che si chiude con la faccia stupita del tifoso.