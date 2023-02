Urla qualcosa di troppo al tifoso avversario e finisce ko privo di sensi: arrivano gli sciacalli Bruttissime scene in Inghilterra prima di West Ham-Chelsea, con un tifoso ospite che ha esagerato nelle provocazioni. Un sostenitore di casa gli ha rifilato un pugno violentissimo, con danni importanti.

A cura di Marco Beltrami

Ha fatto molto rumore un bruttissimo episodio avvenuto prima del derby di Londra disputato ieri tra il West Ham e il Chelsea. All'esterno dello stadio un confronto tra gruppetti di tifosi avversari è finito molto male, con una terribile scena di violenza. A distanza di diverse ore sono emersi ulteriori retroscena su questo scontro in cui ad avere la peggio è stato un sostenitore dei Blues che si era spinto troppo in là nel provocare un avversario.

Cosa è successo nel dettaglio? I classici sfottò pre-partita hanno fatto capolino anche all'esterno del London Stadium. In un video registrato da un altro tifoso presente, si vede un ragazzo di fede Chelsea fronteggiare a gran voce alcuni fan del West Ham. Dopo le schermaglie verbali e alcuni spintoni, il sostenitore della squadra di Potter ha preso in giro uno dei suoi interlocutori urlandogli "Hai 50 anni". A quel punto, un tifoso degli Hammers ha perso le staffe e gli ha sferrato un pugno violentissimo che lo ha spedito al tappeto privo di sensi.

Una botta tremenda in pieno volto per il sostenitore del Chelsea che è rimasto a terra svenuto. A questo punto gli altri presenti hanno continuato ad urlare incitamenti per il West Ham, mentre qualcuno, i classici sciacalli, gli si è avvicinato provando addirittura a rubargli il biglietto (e pare anche il portafogli). Solo dopo qualche secondo sono stati prestati i soccorsi al ragazzo, mentre intanto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno provato a ricostruire l'accaduto. Più tardi l'autore del colpo proibito è stato ammanettato e portato via dagli agenti di polizia.

E il ragazzo fan del Chelsea steso? Grazie all'intervento dei sanitari arrivati sul posto e le cure del caso, il tifoso si è svegliato pur essendo ancora sotto shock. Per le conseguenze del cazzotto ha perso parecchi denti, con danni anche alla mascella. In un'immagine lo si vede a bordo di una sedia a rotelle, con il volto sanguinante, mentre viene portato via.

Ovviamente quanto accaduto ha catalizzato l'attenzione anche degli addetti ai lavori, e anche i calciatori non sono rimasti indifferenti. Il giocatore del Chelsea James infatti ha voluto lanciare un messaggio dopo la partita: "Capisco perfettamente la rivalità tra squadre nelle partite importanti, ma la violenza non è una risposta. Spero che stia bene. Apprezza i fan in viaggio come sempre. Resta con noi e stai al sicuro. Ci vediamo a Dortmund".

Come riportato da Sportsmail, il tifoso del West Ham Harry Westgate che ha registrato l'incidente fuori dal London Stadium ha dichiarato: "È stato soddisfacente vedere il tifoso del Chelsea fallire". Pur contento che il giovane non abbia subito danni gravi ha sottolineato: "È stato messo fuori combattimento". Parole insomma assolutamente evitabili.