Chi è Alex Michelsen, l’avversario di Sinner che ha zittito duramente i tifosi cileni al Miami Open

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La corsa di Alex Michelsen al torneo di Miami continua. L'americano si è qualificato per gli ottavi di finale che giocherà stasera contro Jannik Sinner, ampiamente favorito. Michelsen è uno dei cinque tennisti a stelle strisce qualificato per gli ottavi. Il suo incontro era tra quelli più equilibrati. Perché lui è numero 40 ATP ed ha vinto contro il numero 41, Alejandro Tabilo. Quando il match è finito, c'è stato un momento di grande tensione. L'americano si è sfogato facendo un gesto inequivocabile nei confronti dei tifosi cileni, che hanno sostenuto con calore il proprio beniamino.

Il focoso finale della partita con Tabilo al Miami Open

Il piatto era grosso. Raggiungere gli ottavi era un obiettivo per entrambi, anche se di fronte sapevano ci sarebbe stato Sinner. Michelsen ha vinto in modo secco, 6-3 6-4, anche se la partita con Tabilo, ostico giocatore cileno è durata 1 ora e 59 minuti. Al match hanno assistito tantissimi tifosi cileni, che hanno supportato Tabilo con calore e trasporto, come accade per la verità a tutti i sudamericani a Miami, ormai da anni. Tifo che ha indispettito Michelsen, che dopo aver vinto l'ultimo punto ha messo il dito alla bocca, come a volerli zittire in modo definitivo. Quel gesto gli è costato caro. Fischi a raffica e invasione sui suoi profili social.

Michelsen: "Non è stato un bel gesto, alcuni di loro sono stati irrispettosi"

Dopo la partita Michelsen si è parzialmente scusato: "Non è un bel gesto", poi ha spiegato perché lo ha fatto, rendendo l'onore delle armi ai tifosi cileni: "Mi piace quando la gente vuole vedermi perdere. Purtroppo ho dovuto dir loro di stare zitti. Adoro il patriottismo dei cileni, lo trovo incredibile. Ma alcuni di loro sono stati irrispettosi durante la partita. Mi piace quando c'è chi tifa contro di me, quindi è stato molto divertente. Già mi era successo in passato agli US Open con Nicolas Jarry e sapevo cosa mi aspettava".

La carriera di Alex Michelsen, ancora senza titoli ATP

Sta giocando molto bene a Miami dove ha lasciato tre game a Bellucci e vinto contro Norrie e Tabilo. Alex Michelsen è un tennista americano di ventuno anni, è classe 2004. Michelsen non è ancora riuscito a conquistare un titolo ATP, ha perso tre finali (due a Newport e l'altra a Winston-Salem). Gli ottavi di finale agli Australian Open del 2025 il risultato migliore in uno Slam, il best Ranking è il numero 30 ATP.