Tifosi esplodono di gioia per il gol, ma c’è un neonato che dorme: il video è esilarante Un video pubblicato su Twitter da un tifoso del Liverpool è diventato virale e mostra una delle esultanze più esilaranti di sempre.

A cura di Marco Beltrami

I tifosi sono maestri nell'arte del fare di necessità virtù. Nessuno come gli appassionati di sport, e in particolare di calcio, è abile nel riuscire ad organizzarsi pur di non perdere le partite delle proprie squadre del cuore. Anche in condizioni proibitive, si trova un modo per assistere al tanto atteso evento, con tanto di trasporto, riuscendo così ad unire l'utile al dilettevole. Un esempio arriva direttamente dall'Inghilterra, e ha conquistato la scena nelle ultime ore.

Il match in questione era uno di quelli imperdibili, ovvero il confronto tra il Liverpool e il Manchester City. Le due corazzate della Premier League si sono affrontate domenica, alle 17:30 con i Reds obbligati a vincere dopo un inizio di stagione tra alti e bassi contro la formazione di Guardiola, lanciatissima nelle zone alte della classifica. Grande intensità, divertimento e polemiche (vedi il rosso a Klopp e le accuse dei Citizens), con il trionfo della formazione di casa grazie ad un bel gol di Salah.

Proprio la rete dell'egiziano al minuto 76′ ha fatto esplodere la Kop, e impazzire d'entusiasmo anche tutti quei tifosi del Liverpool che non hanno potuto vedere il match dal vivo ad Anfield. Tra questi anche quelli che si sono riuniti con famiglia e amici in casa per provare a sostenere a distanza i propri beniamini. Il tutto dovendo anche far fronte a condizioni molto particolari. È quanto accaduto per esempio Lewis Jones, grande appassionato di calcio e tifoso del Liverpool che su Twitter ha pubblicato un video per mostrare come lui e i suoi parenti e amici hanno visto il big match.

Nelle immagini è stata immortalata la reazione alla marcatura di Salah in particolare. Lewis e altre tre persone, dopo la rete si sono lasciate andare alla gioia, saltando e muovendosi senza controllo, letteralmente incontenibili. Il tutto però senza fiatare, in un surreale silenzio. Il motivo è stato svelato dallo stesso protagonista e autore del video: vietato urlare o far rumore per la presenza nella stanza di un neonato che dormiva beato. Una scena simpaticissima, con l'obiettivo tra l'altro che è stato raggiunto: piccolo infatti non si è svegliato, come mostrato poi proprio nel finale del contenuto, diventato virale su Twitter. Insomma, tutto è andato per il meglio in casa Jones per una domenica da incorniciare.