Klopp è una furia, urla in faccia al guardalinee e sfida l’arbitro: “Avanti, dammelo!” Il tecnico del Liverpool perde le staffe nei minuti finali per un fallo non chiamato su Salah. Affronta a muso duro anche l’arbitro in un finale molto nervoso, il labiale lo tradisce.

La furia di Klopp di abbatte anzitutto sull’assistente di linea nel finale convulso di Liverpool–Manchester City.

Una furia. Jurgen Klopp vive con intensità i minuti finali della partita che il Liverpool ha vinto (1-0) contro il Manchester City ad Anfield Road. È una porzione di match vietata ai deboli di cuore, che rischia di sballare le coronarie e far saltare i nervi. Nel clima infuocato ci rimettono tutti e tutti restano scontenti della direzione di gara: lo stesso Guardiola si lamenterà sia per l'annullamento della rete di Phoden per decisione del Var sia per l'atteggiamento dei tifosi Reds (che lo prendono di mira lanciandogli monetine).

Il tecnico dei padroni di casa si spinge decisamente oltre. Non è nemmeno la prima volta che in carriera gli capita una cosa simile… qualche anno fa, quando allenava il Borussia Dortmund, si lasciò trasportare dall'adrenalina e inveì contro un assistente di linea, venne espulso e vide il resto del match di Champions col Napoli in una saletta degli spogliatoi.

L’allenatore del Reds insegue il guardalinee e gli urla in faccia la rabbia per il mancato fallo chiamato su Salah.

In gergo si dice che se l'è andata proprio a cercare. Basta riavvolgere il nastro della sequenza videoclip per capire cosa è successo. Su Salah viene commesso fallo nei pressi della linea laterale ma per gli ufficiali di gara è tutto regolare è in quel momento che l'allenatore del Liverpool scatta e commette un gesto impulsivo. Insegue l'assistente di linea, si avvicina a lui e gli urla qualcosa. Protesta per l'indulgenza adottata nella valutazione dell'intervento di Bernardo Silva sull'egiziano. E lo fa in maniera plateale.

"È il fallo più evidente che abbia mai visto davanti al guardalinee – dirà nel dopo gara – ma lui non gli dà peso". Quel momento di nervosismo ha un seguito. Klopp è fuori di sé e quando l'arbitro Taylor lo richiama all'ordine replica con altrettanta ruvidezza. Non c'è altra scelta: il direttore di gara si dirige verso di lui ed estrae il rosso. Nel momento in cui sta per tirarlo dal taschino sullo sfondo si vede il tecnico tedesco che dal labiale sembra volerlo sfidare. "Avanti, dammelo! dammelo!". E va sotto la doccia anzitempo. In seguito riconoscerà di "averlo meritato" ma sottolineando le pecche dell'arbitro.

La rabbia di Jurgen Klopp esplode contro il direttore di gara Taylor: il tecnico tedesco sarà espulso.

Si trattava di una fase molto delicata dell'incontro durante la quale il Liverpool stava cercando di difendere il vantaggio di 1-0 e contenere la sempre maggiore pressione del Manchester City. Salah era in possesso della palla e cercava di guadagnare tempo utile, almeno fino all'intervento do Bernardo Silva che ha fatto perdere le staffe a Klopp.