Pioli è sicuro e non ha paura della Roma: "Questa squadra può sistemare le cose al ritorno" Pioli non è preoccupato per la gara di ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma dopo la sconfitta casalinga del Milan per 1-0 nella partita d'andata: "Questa squadra può sistemare le cose al ritorno".

A cura di Vito Lamorte

Stefano Pioli non è preoccupato per la gara di ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma dopo la sconfitta casalinga del Milan per 1-0 nella partita d'andata. L'allenatore dei rossoneri a Sky si è espresso così: "Non mi preoccupa anzi, mi aspetto tanto orgoglio, tanta volontà e dimostrare che siamo una grande squadra. Ribaltare questo risultato non è facile, lo possono fare solo le squadre forti. Dobbiamo migliorare la prestazione di stasera".

Il tecnico del Diavolo ha parlato così della prestazione della sua squadra: "Abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo sì, dove dovevamo fare scelte più coraggiose senza palla. Un paio di situazioni le han create ma abbiamo preso gol su calcio d’angolo dove sono stati più furbi di noi. Dopo la partita l’abbiamo fatta, magari non con la solita lucidità. Il pareggio ci stava, ma c’è un’altra partita e credo che la squadra possa fare di più e possa sistemare le cose".

Su alcune scelte tattiche fatte dalla Roma, che hanno messo in difficoltà il Milan per larga parte del match, Pioli ha risposto così: "El Shaarawy a destra non ce l’aspettavamo ma non cambia niente. Theo-Rafa han trovato meno spazio ma le occasioni le abbiamo create. Abbiamo avuto situazioni per pareggiare ma non ci siamo riusciti. Mi è piaciuta la squadra nel secondo tempo, devi prenderti dei rischi contro questa squadra. Ci è mancato il guizzo, la situazione in cui sbloccare la partita e rimediare allo svantaggio".

Infine Stefano Pioli si è soffermato anche su due episodi arbitrali come quello di Lukaku, possibile fuorigioco nell'azione prima del gol, e di Abraham, tocco di braccio in area di rigore: "Arbitro? Mi piace di più parlare di gioco ma mi è sembrato che il fuorigioco sul quale è nato il calcio d’angolo della Roma… Abraham voleva colpirla di testa e l’ha presa con la mano. Dobbiamo giocare meglio, con più intensità e lucidità".