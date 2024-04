video suggerito

Furia Ostapenko a Madrid: prima urla la sua rabbia agli avversari, poi la brutta stretta di mano Ostapenko nervosa durante il match contro Jabeur perso in due set. La tennista lettone si è lasciata andare ad un momento di rabbia, con la stretta di mano finale glaciale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Niente da fare per Ostapenko a Madrid. La tennista letton, numero 10 della classifica WTA, è stata sconfitta dalla giocatrice che la precede di una posizione nel ranking, Ons Jabeur negli ottavi di finale del torneo 1000. Un match in cui non è mancata la tensione per Jelena che non ha gradito l'atteggiamento del box avversario. La loro colpa? Quella di essersi fatti sentire troppo durante la partita.

Un primo set senza storia e chiuso 6-0 dalla giocatrice tunisina, e un secondo più equilibrato ma che comunque è finito nelle casse di Jabeur. E nel secondo parziale, l'agonismo è cresciuto con le due giocatrici che hanno anche alzato i decibel con le loro esultanze per farsi sentire dall'avversaria. Ostapenko è stata costretta ad alzare l'asticella e dopo un bel punto si è lasciata andare prima ad un urlo rabbioso e poi ad una serie di parole pronunciate in direzione del box di Jabeur.

Qui erano presenti anche il tennista giordano Shelbayh e il suo coach Verdasco, che hanno dato il loro contributo in termini di supporto e incoraggiamento. Ostapenko con lo sguardo fisso su di loro, ha continuato a parlare fitto fitto, con un'espressione del viso che non lasciava trasparire niente di buono. Una vendetta per lei, che non aveva gradito forse qualche esultanza precedente.

La partita è scivolata via con il successo di Jabeur che non si è lasciata destabilizzare. Nel finale poi è arrivato il momento del faccia a faccia, quando c'è stato il saluto a rete. La stretta di mano tra la tennista lettone e quella tunisina è stata letteralmente glaciale: Jelena non ha nemmeno guardato in faccia la sua avversaria, che come al solito ha provato ad essere calorosa.

In fretta e furia poi la sconfitta, ha abbandonato il campo visibilmente arrabbiata e delusa per il risultato. Ons dal canto suo è rimasta a festeggiare, ma con grande sobrietà.