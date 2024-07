Vekic ha un crollo emotivo contro Paolini a Wimbledon, urla al suo team: “Zitti!”. Poi le lacrime

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Da un lato la gioia di Jasmine Paolini, dall'altro la disperazione di Donna Vekic. La tennista croata ha vissuto la semifinale di Wimbledon in modo emotivamente forte, e non è riuscita a trattenersi. Prima lo sfogo contro il suo angolo, e poi le lacrime durante un cambio campo. Lacrime che sono poi tornate dopo la fine del match che ha sancito la vittoria della giocatrice italiana, che si è presa la finale di Wimbledon.

Donna Vekic crolla emotivamente contro Paolini

Donna Vekic pur giocando a tratti un gran tennis che le ha permesso di arrivare vicinissima alla vittoria, ha mostrato sin dalle fase iniziali del confronto, uno stato d'animo sofferente anche con alcune espressioni e con il linguaggio del corpo. Dopo un primo set vinto in scioltezza, nel secondo parziale le cose hanno preso una piega diversa con Vekic che se l'è presa con il suo team.

Lo sfogo di Vekic contro il suo team durante la semifinale di Wimbledon

Ad un certo punto ecco che Donna ha chiesto in modo molto diretto al suo coach di smettere di parlare, intenzionata probabilmente a fare alla sua maniera senza accettare consigli: "Fermati, e stai zitto". A più riprese dopo Vekic si è mostrata in difficoltà, fino a quando poi è crollata in lacrime. Il momento è arrivato dopo un'occasione persa nel terzo e decisivo set.

Vekic piange durante la partita con Paolini, è inconsolabile

Sul 5-5 e dopo aver sciupato un vantaggio di due punti, Vekic ha dovuto incassare il sorpasso di Paolini che si è portato a meno uno dalla vittoria del match. Frustrazione e delusione da parte della croata che ha iniziato a piangere forte al momento del cambio campo. Inconsolabile Donna, che si è anche coperta il volto con l'asciugamano prima di riprendere il suo posto in campo. E il pianto è tornato poco dopo, quando è arrivato il trionfo di Paolini, per un ko che sarà durissimo da metabolizzare.