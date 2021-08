“Ti deve venire un tumore”, insulti shock e minacce di morte alla fidanzata di Grealish Sasha Attwood è la fidanzata di Jack Grealish e da quando l’Inghilterra ha perso gli Europei non ha pace. “Ho ricevuto fino a 200 messaggi al giorno di una violenza inaudita. Mi hanno minacciata di morte e augurato di morire per un tumore”. L’odio social ha colpito anche lei dopo gli insulti razzisti a Sancho, Rashford e Saka.

"Ti deve venire un tumore". "La prossima volta che sei in auto spero che ti schianti e muori". Sasha Attwood è la fidanzata di Jack Grealish e da quando l'Inghilterra ha perso gli Europei a Wembley contro l'Italia è divenuta il bersaglio prediletto degli haters che le hanno riversato addosso tutto l'odio social scaturito (anche) dalla delusione per il mancato trofeo. Una rabbia incontrollata, tracimata sul web dopo la follia degli incidenti allo stadio (prima del match) e la pessima figura dei fischi all'inno nazionale azzurro, che ha travolto tutti i protagonisti di quella partita trasformatasi in un trauma.

Non si tratta di pochi esagitati ma di quello che in gergo viene definito ‘shit-storm', letteralmente una ‘tempesta di merda', abbattutasi sulla compagna del calciatore. Duecento messaggi al giorno durante il torneo e altri ancora nei giorni successivi alla sfida persa con l'Italia: l'ondata non ha risparmiato nemmeno il giocatore tra i più amati in Premier e dai sostenitori dei Tre Leoni. Ogni volta che la sua sagoma compariva a bordo campo e Southgate lo lanciava nella mischia, il suo ingresso era scandito da applausi e dal vociare del pubblico. "Ho ricevuto così tanti messaggi ogni giorno – ha spiegato la modella parlando dal suo canale di Youtube -. Li ricevo ancora adesso, tutto il giorno, tutti i giorni". Pazzesco ma vero.

Lo stesso trattamento fu riservato ad Alice Campello, moglie di Morata, quando l'attaccante della Spagna – amato e detestato – sbagliò un calcio di rigore e si rese ‘colpevole' di aver fallito buone occasioni da rete. Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka sono stati oggetto di aggressioni razziste sui social media per gli errori decisivi commessi dal dischetto contro gli Azzurri. In Inghilterra sono allo studio leggi per inasprire le sanzioni e adottare misure più severe e restrittive per contrastare l'evoluzione violenta, tossica della Rete. "Non riesco a credere quanto possano cattive le persone senza alcun motivo – ha aggiunto la fidanzata di Grealish -. La cosa spaventosa è molte sono ragazzine. Com'è possibile che le giovani generazioni crescano così?". La risposta ancora non c'è.