Thuram, dalle critiche per il sorriso ai gol in Champions: “Spiegare? No, interpretate ciò che volete”

Marcus Thuram ha risposto a chi lo ha criticato per il suo comportamento in Juve-Inter: “Cosa devo spiegare? Io nulla, la gente interpreti ciò che vuole come vuole. Io darò sempre tutto per l’Inter e basta”

Marcus Thuram si è preso sulle spalle l‘Inter in Champions League. I nerazzurri erano chiamati al guado a tre mesi dall'onta della finale persa contro il PSG e il rientro è stato più che positivo, con il successo esterno contro l'Ajax. Arrivato ad opera di una doppietta del francese che ha risposto così anche alle tantissime critiche per il suo comportamento avuto nella sconfitta contro la Juventus che lo hanno messo alla gogna mediatica. Thuram non ci pensa e fa spallucce: "Io non devo spiegare nulla… la gente interpreti quello che vuole…"

Thuram, MVP in Champions: "La cosa importante è che l'Inter vinca"

Un sorriso, ma stavolta a fine partita e a risultato acquisito: così si è presentato ai microfoni di Prime Marcus Thuram, match winner della vittoria dell'Inter che è ripartita in Champions nel modo migliore possibile, vincendo e convincendo. Il presidente Beppe Marotta lo aveva auspicato prima del match, Thuram ha concretizzato il tutto con due reti, una per tempo. Ajax KO e nerazzurri di nuovo felici: "La cosa più importante è che l'Inter vinca, io do tutto e sono felice quando accade. Non importa chi segna, questa sera abbiamo fatto una partita seria. Ma abbiamo la testa già a domenica quando ci sarà una nuova gara".

Thuram risponde alle critiche per i sorrisi col fratello: "Nessun problema, non devo spiegare nulla"

Poi, l'ovvio commento sul "fatto del weekend" quella mancata esultanza e soprattutto le risate col fratello in Juve-Inter finite nel calderone delle polemiche: "Non ero condizionato prima della situazione, non lo sono adesso" ha risposto sereno Thuram. "Cosa devo spiegare? Io nulla, la gente è libera di interpretare ciò che vuole come vuole. Ma le persone sanno anche che darò tutto per l'Inter. Per il resto, per me non c'è nessun problema".

Thruam e i complimenti a Pio Esposito: "Ragazzo fantastico, ora tutti lo conoscono"

Lautaro in panchina, per recuperare dall'infortunio, in campo con Pio Esposito, il volto nuovo di quest'Inter. Anche in questo caso, per Thuram nessuna complicazione particolare: "L'intesa c'è, lui è un ragazzo speciale e bravissimo. Fantastico. Adesso finalmente tutta l'Italia ha avuto l'occasione per conoscerlo. Siamo tutti a disposizione e pronti a darci una mano da Bonny a Lautaro".