Thierry Henry fa una lezione di calcio a Viktor Gyokeres: gli spiega come si fa l’attaccante

Nel dopo partita di Athletic Bilbao-Arsenal, Thierry Henry ha fatto una vera e propria lezione al maxi screen a Viktor Gyokeres, spiegandogli come si fa l’attaccante e che a certi livelli alcune occasioni non vanno sprecate.

Buona la prima per l'Arsenal nel girone unico di Champions League: i Gunners hanno vinto 2-0, abbastanza agevolmente, in casa dell'Athletic Bilbao, grazie alle reti di Martinelli e Trossard, che era entrato nel secondo tempo al posto di Viktor Gyokeres. Il 27enne bomber svedese, pagato 63 milioni più di 10 di bonus in estate dalla squadra di Arteta, è stato protagonista nel dopo partita – suo malgrado – di una vera e propria lezione di calcio da parte di Thierry Henry, con oggetto il mestiere di attaccante, una materia su cui il 48enne francese può tenere master per chiunque.

La lezione di Thierry Henry a Viktor Gyokeres dopo Athletic Bilbao-Arsenal: gli spiega dove ha sbagliato

Sullo 0-0 Gyokeres – che a Bilbao ha fatto notizia piuttosto per un brutto taglio sulla testa – ha avuto una grande occasione per entrare nel tabellino dei marcatori, ma non è riuscito a capitalizzarla, a causa di un controllo del pallone che Henry ha minuziosamente analizzato – e criticato – ai microfoni di ‘CBS Golazo', in una sessione didattica con l'ausilio del maxi screen. Nell'azione in questione, Gyokeres – dopo aver superato la trappola del fuorigioco – si è involato verso l'area di rigore dei baschi, ma un tocco sbagliato lo ha fatto decentrare stringendo troppo l'angolo e facilitando così la parata di Unai Simon.

Indicando lo schermo, Henry ha spiegato l'errore dell'ex Sporting Lisbona: "La palla deve passare qui, oltre il difensore. Non c'è modo che quei ragazzi ti prendano se gestisci la palla correttamente. Lui avrà due occasioni per farlo. Non lo farà – ha detto l'ex leggenda dell'Arsenal riguardo al tocco mancato di Gyokeres per orientare il pallone verso il centro del campo piuttosto che all'esterno, indicando poi i due giocatori del Bilbao che si vedono correre disperatamente all'indietro – Questo non guarda nemmeno cosa sta succedendo, sta pregando. Stanno pregando. Ma quel primo tocco non sarà buono".

A quel punto è intervenuto il collega opinionista della CBS Micah Richards, chiedendo a Henry: "È una questione di fiducia o di tecnica?". ‘Titì' ha eluso la domanda, ribadendo tuttavia il peso specifico dell'errore di Gyokeres: "In trasferta, questo deve essere un gol. Avrebbe dovuto giocare uno contro uno. Dico solo che questa è la differenza tra andare in vantaggio per 1-0 e rimanere comunque sullo 0-0".