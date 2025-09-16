Champions League
Gyokeres si fa un taglio spaventoso sulla testa in Champions: si scontra con un compagno di squadra

Gyokeres debutta in Champions con l’Arsenal ma riporta una brutta ferita alla testa: si fa male in un contrasto di gioco con un compagno di squadra.
A cura di Ada Cotugno
L'esordio in Champions League di Viktor Gyokeres con l'Arsenal è stato piuttosto doloroso e di certo non per il risultato: gli inglesi hanno vinto in casa dell'Athletic Bilbao per 2-0 ma l'attaccante di Arteta ha subito un brutto infortunio alla testa riportando un taglio profondo poco più in alto della nuca. La partita si è fermata qualche minuto ed è stato necessario l'intervento dello staff medico per medicare la ferita e fermare il sangue che scendeva copioso, rimandando poi il calciatore in campo con una fasciatura molto vistosa.

Cosa è successo a Gyokeres

Per fortuna lo svedese ha potuto continuare a giocare senza troppe conseguenze, ma il colpo preso alla testa ha fatto spaventare tutti. Gyokeres si è accasciato a terra dopo essere saltato per prendere un pallone di testa: cercava di arrivarci per primo e non si è accorto che proprio accanto a lui c'era Gabriel pronto a fare la stessa cosa. I due compagni di squadra si sono scontrati e l'attaccante ha avuto la peggio, precipitando al suolo con la faccia tutta insanguinata.

Le telecamere lo hanno inquadrato mentre si faceva soccorrere dal personale medico, visibilmente dolorato e ricoperto di sangue. Dietro la nuca ha riportato diversi tagli, tra cui uno profondo diversi centimetri che ha spaventato i tifosi. Per fortuna non ha riportato nessun tipo di trauma e la ferita è stata medicata nel giro di pochi minuti con una benda provvisoria, in attesa di chiudere il taglio probabilmente con alcuni punti. Gyokeres non è riuscito a segnare ma ha comunque portato a casa la prima vittoria in Champions con la maglia dell'Arsenal, cominciando bene questa nuova esperienza dopo le grandi esperienze allo Sporting che lo hanno portato a essere uno dei migliori attaccanti di tutta l'Europa.

Champions League 2025/26
Arsenal
