Thiago Motta svela perché ha sostituito Vlahovic all'intervallo: è una scelta tecnica, nessun infortunio Thiago Motta ha commentato la scelta di sostituire Vlahovic all'intervallo di Juventus-Napoli: "Dusan sta bene. Nei minuti in cui è stato in campo ha aiutato la squadra".

A cura di Vito Lamorte

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juventus in casa contro il Napoli per 0-0. L'allenatore bianconero ha motivato subito la sostituzione di Dusan Vlahovic nel corso dell'intervallo: "Sta bene Vlahovic, ha fatto un buon primo tempo e ha aiutato la squadra attaccando la profondità anche se era poca oggi. Weah è entrato bene, siamo arrivati negli ultimi metri e lì dobbiamo migliorare. Nel primo tempo spesso siamo andati in profondità, Weah ha fatto bene questa situazione nel secondo tempo per poi attaccare l’area di rigore. Ognuno nel suo modo ha aiutato la squadra a fare una buona prestazione”.

Il tecnico della Vecchia Signora ha elogiato la prova dei suoi ma chiede più concretezza: “Sicuramente quando una squadra si mette indietro non è facile per nessuno, abbiamo la qualità per farlo ma la strada è quella giusta. Il cambio ritmo e l’attacco della profondità dobbiamo farlo, quando troviamo una squadra con tanti uomini in area di rigore abbiamo più modi per arrivare al gol”.

Thiago Motta si è soffermato sulle difficoltà avute dalla sua squadra: "Per vincere qualcosa in meglio possiamo fare, abbiamo trovato delle squadre forti e che sanno giocare. I nostri hanno fatto una buona prestazione, non possiamo essere contenti del risultato perché entriamo sempre vincere. La strada è quella lì, abbiamo messo il Napoli dietro però negli ultimi metri dobbiamo migliorare".

Infine, Thiago Motta si è espresso anche sulla prova di McKennie e Kalulu: “Ha fatto una buona partita anche oggi, è un giocatore che ha delle situazioni dove può arrivare in area avversaria dando un grande aiuto in fase offensiva. Sta bene, si sta allenando bene come gli altri. Da Kalulu mi aspetto questo, abbiamo giocatori forti che in campo dimostrano il loro potenziale”.