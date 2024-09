video suggerito

I numeri del primo tempo horror di Vlahovic con il Napoli: sostituito da Thiago Motta nell'intervallo Juventus-Napoli per Dusan Vlahovic è durata solo 45 minuti. Sostituito da Thiago Motta all'intervallo, per il serbo un'altra partita giocata in modo insufficiente.

A cura di Alessio Pediglieri

Dusan Valhovic non è rientrato dagli spogliatoi nell'intervallo di Juventus-Napoli, sostituito da Thiago Motta con l'entrata di Weah. Una scelta che ha lasciato allibiti e perplessi ma che evidenzia la voglia del tecnico bianconero di dare una scossa alla squadra e un segnale comunque forte all'attaccante che da inizio di stagione non ha ancora espresso il proprio miglior calcio. E che anche con il Napoli nei primi 45 minuti ha giocato una gara insufficiente.

La sostituzione di Vlahovic nell'intervallo di Juve-Napoli

Mentre il Napoli ha dovuto ovviare a Meret per un problema fisico, obbligato a sostituire il proprio portiere titolare per un infortunio muscolare, la Juventus ha messo mano alla squadra durante l'intervallo per ripresentarsi in campo con un approccio differente rispetto al primo tempo che l'ha vista subire oltremodo il gioco e la voglia del Napoli di fare risultato all'Allianz Stadium. Così Thiago Motta ha meditato un cambio a sorpresa: tra gli 11 in campo non c'era più Dusan Vlahovic che è rimasto negli spogliatoi. Al suo posto Weah, un giocatore che non è certo una punta e che ha cambiato così l'assetto tattico della squadra, portando a pensare che sia stata fatta una scelta tecnica da parte dell'allenatore bianconero.

I numeri del primo tempo di Vlahovic: totalmente insufficienti

Per Dusan Vlahovic dunque, il big match contro il Napoli che poteva ridargli la possibilità di mostrarsi all'altezza davanti al proprio pubblico, che non aveva lesinato critiche nelle settimane precedenti, è durato solamente 45 minuti. Giocati male. A certificarlo, le statistiche del giocatore serbo che non è mai stato incisivo ed è sembrato spesso abulico nella manovra offensiva bianconera.

Le statistiche del primo tempo di Vlahovic in Juve-Napoli

Per lui, solamente sei palle toccate, nessun duello aereo vinto su tre intentati e solamente due passaggi completati su 4. Oltre a tre palle perse. Numeri che ne evidenziano la difficoltà attuale e una forma psicofisica a dir poco delicata, condita da altri dati da inizio stagione ad oggi: 5 partite – tra campionato e Champions League – e solo 2 gol (doppietta col Verona) e un assist.