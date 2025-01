video suggerito

Thiago Motta in confusione dopo Juve-Benfica: inizia a parlare in un'altra lingua nell'intervista Piccola gaffe di Thiago Motta nell'intervista a Sky dopo il flop della Juventus contro il Benfica in Champions. Allenatore bianconero in confusione.

A cura di Marco Beltrami

Thiago Motta è apparso un po' in confusione dopo il flop della sua Juventus contro il Benfica in Champions. L'allenatore bianconero che ha dovuto registrare una nuova sconfitta dopo quella col Napoli e soprattutto un'altra prestazione deludente dei suoi, ha iniziato il suo intervento in TV rispondendo ad una domanda della stampa italiana, in spagnolo. Solo dopo qualche secondo, Motta si è reso conto della gaffe e ha ripreso il filo del discorso.

Thiago Motta parla in spagnolo, confusione nell'intervista dopo Benfica-Juve di Champions

L'inviato di Sky ha chiesto a Thiago Motta di spiegare la metamorfosi della sua Juventus, che come accaduto a Napoli, ha di fatto quasi non giocato un tempo. Questa volta il primo. L'allenatore ex Bologna ha iniziato a parlare ma tutti si sono resi conto di qualcosa di strano, ovvero di un utilizzo della lingua portoghese. Quando l'interlocutore con il sorriso gli ha fatto presente la cosa, un imbarazzato Motta si è scusato: "Ah scusate, stavo parlando prima con…". Probabilmente l'ex centrocampista sicuramente sovrappensiero per la brutta serata dei suoi, aveva risposto alle domande di una tv non italiana.

L'intervista di Thiago Motta dopo Juve-Benfica

Tornando poi sul pezzo, Motta ha riconosciuto i meriti della squadra avversaria: "Hanno fatto una buona partita, meglio di noi. In tanto del primo tempo sono stati superiori e nel secondo hanno gestito bene. Noi lì abbiamo giocato meglio e ci è mancato arrivare nell'area di rigore avversaria un po' di più. Meritata la vittoria del Benfica, dobbiamo resettare e recuperare per l'Empoli".

Grande preoccupazione per le condizioni di Kalulu che costringe Thiago a ricorrere ad esperimenti di formazione: "Kalulu? Vediamo dobbiamo valutarlo, aveva un punto che gli dava fastidio dietro e non ha potuto continuare la partita. Siamo entrati con Manu come difensore centrale che pur non essendo nel suo ruolo ha fatto bene, per necessità delle volte ho dovuto sistemare giocatori in altre posizioni e l'importante è che loro riescono a dare disponibilità e fare".

Come può ripartire la Juventus? Senza alibi per Motta: "La sconfitta fa sempre male perché siamo una grande squadra e abbiamo una grande storia. La Juventus è una squadra che si prepara sempre per vincere e quando non succede non ci sono situazioni per giustificare. Abbiamo perso, ed è chiaro: contro il Napoli abbiamo fatto un ottimo primo tempo, oggi bene nel secondo. Ma non basta. Avversarie PSV e Milan? Sono di livello e sono lì a giocare i playoff per merito proprio. Dobbiamo essere pronti per affrontare un grande playoff".