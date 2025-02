video suggerito

Thiago Motta durissimo: “Provo vergogna, c’è qualcuno che pretende senza dare” L’allenatore della Juventus, dopo l’eliminazione in Coppa Italia con l’Empoli, ha attaccato la squadra. Parole durissime per i suoi calciatori: “C’è chi pretende senza dare, mi vergogno”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus è stata eliminata nei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri sono stati battuti ai calci di rigore dall‘Empoli. Thiago Motta si è presentato ai microfoni di Canale 5 ed è stato durissimo. Ha detto di vergognarsi ed ha sferzato la squadra e probabilmente a qualche calciatore in particolare: "C'è qualcuno che pretende senza dare".

"Provo vergogna e spero che la provino anche i miei giocatori"

Vergogna è stata la parola più pronunciata dall'allenatore juventino, che è stato severo con la sua squadra: "Provo vergogna e spero che anche i miei giocatori sentano le stesse cose. Possiamo sbagliare tutto. Ma non l'atteggiamento del primo tempo, è stato vergognoso. Sbaglio io perché non sono riuscito a fare capire ai giocatori l'importanza di questa partita. Sbagliare un tiro in porta o un passaggio lo accetto, ma questo atteggiamento invece no".

Thiago Motta ha fatto anche autocritica: "Spero che le critiche siano forti, che il nostro pubblico sia stato molto gentile, considerato il nostro primo tempo. Spero ci sarà una reazione di questi giocatori, subito, io sento vergogna. C'è grande responsabilità mia, perché non gli ho fatto capire quanto è importante vestire questa maglia".

Thiago Motta: "Abbiamo sbagliato atteggiamento, è inammissibile"

Poi l'allenatore italo-brasiliano ha continuato a puntare il dito sull'atteggiamento che i suoi calciatori hanno mostrato in campo, in particolar modo nel primo tempo: "Abbiamo giocato contro un Empoli che ha dato riposo ai titolari, parlare in questo momento di mentalità è difficile. Non bisogna pretendere cose senza dare. C'è chi pretende senza dare. Oggi non abbiamo dato niente. Abbiamo sbagliato atteggiamento, abbiamo giocato sul portiere minimo venti volte, non ci siamo mai presi responsabilità. Questo è inammissibile. Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi, alla società e alla storia di questo club. Abbiamo toccato il fondo".