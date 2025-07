Theo Hernandez pubblica una foto con una maglia dedicata a Maldini: nuova bordata al Milan

Theo Hernandez pubblica una foto con una maglia dedicata a Paolo Maldini: nuova bordata al Milan dopo il messaggio di saluto al club rossonero prima del passaggio all'Al-Hilal. Il terzino francese è ancora in vacanza dopo aver firmato con il club arabo e ha postato una foto sul suo profilo di Instagram indossa una maglia dedicata all'ex capitano e dirigente del Diavolo.

Sulla maglia ci sono diverse immagini di Maldini in azione e la scritta grande ‘Capitano' in basso: questa condivisione del calciatore francese è stata come l'ennesima frecciata all'attuale dirigenza del Milan, già attaccata al momento dei saluti.

Theo Hernandez dopo l'ufficialità della cessione al club arabo allenato da Simone Inzaghi aveva scritto sul suo profilo di Instagram parole molto forti nei confronti della dirigenza dell'AC Milan: "La direzione che ha preso il club e alcune decisioni recenti non rispecchiano i valori né l’ambizione che mi hanno portato qui. È il momento di chiudere un capitolo e iniziarne un altro, diverso, ma altrettanto importante per me".

Theo Hernandez non ha mai nascosto l'ammirazione per Maldini

Theo venne convinto proprio da Maldini a trasferirsi a Milano e ha trascorso sei stagioni in rossonero, con 262 presenze condite 34 gol e 45 assist e in bacheca uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.

Il calciatore francese ha salutato Milanello pronunciato parole al miele per compagni, tifosi e in particolare Paolo Maldini, ringraziandolo per la "vicinanza, visione e leadership" ma ha lanciato un attacco diretto alla nuova dirigenza: "La mia decisione di andarmene non è stata facile. Ho sempre saputo dove volevo stare, e il Milan è sempre stata la mia priorità. Ma, purtroppo, non tutto dipende da una sola persona. La direzione che ha preso il club e alcune decisioni recenti non rispecchiano i valori né l’ambizione che mi hanno portato qui. È il momento di chiudere un capitolo e iniziarne un altro, diverso, ma altrettanto importante per me".