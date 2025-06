video suggerito

Theo Hernandez ad un passo dall'addio al Milan: offerta monstre dell'Al Hilal che aspetta Simone Inzaghi Il terzino francese vicino all'addio: accordo da 35 milioni tra Milan e Al Hilal, che avrebbe già convinto il giocatore con uno stipendio faraonico. In Arabia anche gli occhi su Osimhen, Bruno Fernandes e l'allenatore dell'Inter.

A cura di Michele Mazzeo

L'Al Hilal è pronto a far saltare il banco. Il club saudita, già protagonista nelle ultime finestre di mercato con operazioni multimilionarie, rompe gli indugi e si prepara a un nuovo assalto ai big europei. In cima alla lista dei desideri c'è Theo Hernandez, per cui sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima con il Milan: 35 milioni di euro la cifra sul tavolo. Ma il vero colpo riguarda il sì del giocatore, che secondo fonti saudite avrebbe accettato un ingaggio da 18 milioni di euro a stagione.

Il terzino francese, sotto contratto con i rossoneri fino al 2026, sembra quindi destinato a lasciare il club in estate. Si attende soltanto l'ufficialità, ma l'intesa tra le parti appare già delineata. L'Al Hilal punta a chiudere tutto entro il debutto nel Mondiale per Club in programma il 18 giugno contro il Real Madrid.

Ma Theo non è l'unico nome sul taccuino del presidente saudita Fahad Bin Nafel, che secondo il quotidiano sportivo arabo Arriyadiyah è sbarcato a Parigi per trattare direttamente con i protagonisti. Il viaggio ha quattro obiettivi chiari: Simone Inzaghi, Victor Osimhen, Bruno Fernandes e appunto Theo Hernandez.

Sul fronte Inzaghi, la giornata decisiva dovrebbe essere martedì 3 giugno:l'Al Hilal ha messo sul piatto un'offerta irrinunciabile sia a livello economico che tecnico, promettendo al tecnico nerazzurro una campagna acquisti di altissimo livello. La risposta è attesa a ore e verrà comunicata direttamente a Marotta nell'incontro che andrà in scena proprio qualche giorno dopo la disfatta nella finale di Champions League persa malamente contro il PSG.

Per Osimhen, l'Al Hilal avrebbe già trovato un'intesa di massima con il giocatore, ma il vero ostacolo resta la clausola rescissoria da 75 milioni inserita nel contratto con il Napoli e valida solo per l'estero. Da parte del club partenopeo, per il momento, nessuna intenzione di trattare al ribasso.

Anche su Bruno Fernandes del Manchester United i sauditi puntano forte. L'obiettivo dichiarato del club è costruire una rosa da fuochi d'artificio per alzare il livello tecnico in vista della competizione mondiale.

Nel frattempo il Milan, consapevole della possibile partenza di Theo, si muove per non farsi trovare impreparato. In cima alla lista dei sostituti c'è Andrea Cambiaso della Juventus, considerato l'alternativa ideale. L'operazione, tutt'altro che semplice per i costi elevati, è stata segnalata come prioritaria anche dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che stima molto il calciatore. Mentre il calciomercato estivo si prepara a decollare, Al Hilal lancia un messaggio chiaro al mondo del pallone: i sauditi vogliono i migliori. E sono disposti a pagare qualsiasi prezzo per ottenerli.