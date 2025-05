video suggerito

L'Al-Hilal fa un'offerta mostruosa a Simone Inzaghi: 20 milioni a stagione all'allenatore dell'Inter L'allenatore dell'Inter avrebbe ricevuto un'offerta mostruosa da parte dell'Al-Hilal. La trattativa per Inzaghi potrebbe avviarsi dopo la finale di Champions League.

A cura di Alessio Morra

Il futuro di Simone Inzaghi non sembra così scontato. L'allenatore dell'Inter avrebbe ricevuto un'offerta straordinaria da parte dell'Al-Hilal, club saudita che si separerà a fine stagione da Jorge Jesus. Il tecnico nerazzurro, in lizza per lo scudetto e soprattutto per la finale di Champions League ha un contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2026.

Offerta economica eccezionale per Inzaghi

Inzaghi da quattro stagioni è il tecnico dell'Inter, ha conseguito risultato straordinari. Il ‘Demone' ha vinto sei trofei con i nerazzurri: uno scudetto, due Coppa Italia e tre volte la Supercoppa Italiana, ed ha raggiunto due volte la finale di Champions League. Sembra, o forse sembrava, scolpito il suo futuro, in virtù di questa ennesima splendida annata e un contratto valido ancora per un anno. Ma secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport' l'Al-Hilal gli avrebbe proposto un contratto da 20 milioni netti a stagione. L'Al-Hilal è una delle principali squadre della Saudi Pro League, in rosa ha tra i tanti campioni ex Serie A come Milinkovic-Savic, Koulibaly e Cancelo.

Discorso rimandato dopo la finale di Champions

I media arabi rilanciano la notizia e affermano che un rappresentante dell'allenatore sarebbe già volato a Riyadh per incontrare anche l'ambizioso presidente del club Fahad Bin Saad Bin Nafel, che vuole tornare a vincere il campionato e punta Inzaghi. Sempre i media locali scrivono che già lo scorso aprile ci sarebbe stato un primo contatto, e affermano che la famiglia non sarebbe disposta al sì, e di conseguenza parrebbe vicino il no del tecnico, ma in ogni caso se ne parlerà dopo la finale di Champions League, Inter-Paris Saint Germain, in programma sabato 31 maggio. La finale di Monaco è naturalmente la priorità assoluta per l'allenatore di Piacenza.